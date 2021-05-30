Halka arz geliri faaliyetlerin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanılacak

Birleşme ve satın alma şirketi olarak 1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co'da kurucu ortak Mahmut Ünlü'nün yüzde 84,3, Wellcome Trust'ın yüzde 9,8, Standard Bank'ın yüzde 4,4 ve şirket çalışanlarının yüzde 1,5 payı bulunuyor. Merkezi İstanbul'da olan ÜNLÜ & Co, İstanbul-Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir şubeleri ile Türkiye'deki hizmet ağını geliştirirken, New York ve Londra'daki iştirakleri ile de uluslararası piyasalarda Türkiye'nin yatırım elçiliğini yapmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, hedeflerinin, kökleri sağlam, uluslararası piyasalarda adından söz ettiren bir yapı kurmak olduğunu belirterek, 'Halka arzdan elde edilecek geliri faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanacağız. Amacımız, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı, lider, önder, girişimci ruhunu koruyan bir yatırım bankacılığı grubu oluşturmak.' ifadelerini kullandı.

Uluslararası piyasalarda rekabet edebilmenin tek yolunun müşteri odaklılık ve kurumsal yapı olduğunu belirten Ünlü, şunları kaydetti:.

'Halka arz ve yatırım bankacılığı lisansıyla, 1996 yılında kurduğumuz bağımsız satın alma ve birleşme danışmanlığı şirketine yeni stratejilerle değer katmayı ve yatırımcının değerini bilen çözümler üretmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Toplumdan aldığımızı topluma vermeyi ilke edindik. Grup bünyesinde yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 'girişimcilik, eğitim ve kadının iş hayatındaki rolü' alanlarındaki çalışmaları sürdüreceğiz.'