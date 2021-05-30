Ünlü&Co halka arz ne zaman, hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Ünlü Co halka arz kaç lot verir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Firmanın halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) tarafından kabul edildi. ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut Ünlü konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar…
ÜNLÜ&CO HALKA ARZ NE ZAMAN?
ÜNLÜ & Co açıklamasına göre, ÜNLÜ & Co'nun halka arzına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için fiyat 6,9 TL olarak belirlenirken, talep toplama 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.
Halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 30 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 26 olması öngörülüyor. Ek satışın yapılmayacağı halka arzda sermaye artırımının 37.269.158 TL nominal değerli paylar (yüzde 82), ortak satışının da 8.263.851 TL nominal değerli paylar (yüzde 18) için olması planlandı.
Kurulduğu günden bu yana geçen 25 yılda yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle sektörünün öncü gruplarından biri olan ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük, 242 milyon TL brüt kar ile kapattı. Gelirlerinin yüzde 77'si devamlı gelirlerden oluşan ÜNLÜ & Co'nun 2020 yılı net karı 61 milyon TL, öz kaynak karlılığı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Son 3 yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt karı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL'ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL'ye ulaştı.