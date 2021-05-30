KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler projesi başvuruları nasıl yapılır? Kiptaş Tuzla Meydan Evler ödeme planı ve şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede ekonomisini daha da zorlamadan ev almak isteyenler sosyal konut projelerini yakından takip ediyor ve bu konuya gelen haberleri de araştırıyor. KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler projesi ile ilgili tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
KİPTAŞ TUZ EVLERİ PROJESİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni sosyal konut projesinin temelini atacak. Tuzla'da düzenlenecek program 31 Mayıs Pazartesi günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla saat 11'de gerçekleşecek.
İBB, 149 konut ve 9 ticari birimden oluşan "KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler" projesi ile bir ilke imza atacak. İlk kez bir sosyal konut projesinde uygulanacak "Gri Su Geri Kazanım" sistemiyle hem bu evlerde yaşayanlar hem de İstanbul kazanacak. Çevre dostu sosyal konut projesindeki sistem sayesinde evlerde kullanılan nitelikli atık sular arıtılarak yeniden klozetlerin rezervuarlarında ve bahçe sulaması için kullanılabilecek.
KİPTAŞ TUZLA EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI
Projenin tüm detayları 31 Mayıs Pazartesi günü temel atma töreninde açıklanacak ve ön talepler alınmaya başlanacak. Projeye başvurmak için başvuru sahibinin T.C vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması, en az son bir yıldır İstanbul'da ikamet etmesi ve daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış olması şartları bulunuyor. Ayrıcalıklı gruplarda; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar ve sağlık çalışanları için bu şart aranmayacak. Projeye başvurular, 31 Mayıs ve 14 Haziran saat 17.00 tarihleri arasında online olarak alınacak. Katılım bedeli, yine internet üzerinden kredi kartı veya havale/EFT ile ödenebilecek.