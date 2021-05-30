KİPTAŞ TUZLA EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI



Projenin tüm detayları 31 Mayıs Pazartesi günü temel atma töreninde açıklanacak ve ön talepler alınmaya başlanacak. Projeye başvurmak için başvuru sahibinin T.C vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması, en az son bir yıldır İstanbul'da ikamet etmesi ve daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış olması şartları bulunuyor. Ayrıcalıklı gruplarda; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar ve sağlık çalışanları için bu şart aranmayacak. Projeye başvurular, 31 Mayıs ve 14 Haziran saat 17.00 tarihleri arasında online olarak alınacak. Katılım bedeli, yine internet üzerinden kredi kartı veya havale/EFT ile ödenebilecek.