Türkiye'de sosyal güvenlik yasasında yapılan farklılıklar sebebiyle seneler içerisinde ortaya çıkan vaziyetlerden dolayı bazı çalışanlar yaş koşulu hariç öteki tüm koşulları karşılamalarına karşın emekli olamıyorlar. Bu mevzuda yaşanan büyük mağduriyet senelerdir dile getiriliyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan bu açıklamalarda hükümetin EYT konusuna ilişkin bir çalışmasının olmadığı ifade edildi. Bu kapsamda hali hazırda herhangi bir bakanlığın emeklilikte yaşa takılanlar için bilinen bir çalışması bulunmuyor.
2021 EYT DÜZENLEMESİ ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT mevzusunda atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Bakan Vedat Bilgin'den net bir EYT açıklaması gelmedi. İlerleyen günlerde EYT'lilere ait büyümelerin olması yüksek olasılık olarak görülse de bunun için resmi adımlar büyük bir coşkuyla bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde "Tutturmuş EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" açıklamasında bulunmuştu.