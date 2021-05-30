



KALAN BORÇ HESAPLANACAK

Dilbay, kasımda yaşama geçirilen yapılandırma kapsamında ikinci taksit ödemelerinin yapıldığını belirterek, "Üçüncü taksit bu ay. Bu mükellefler dilerlerse o kanun kapsamında ödemelerine devam edecek, dilerlerse çıkan bu kanunun kapsamında ödeme yapabilecek. Ödenmiş tutarlar o kanun hükümlerine göre mahsup edilecek, kalan borç yeniden bu kanuna göre yapılandırılacak" diye konuştu.