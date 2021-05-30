Yapılandırma paketi, vergisini düzenli ödeyen ancak eksik beyanı ortaya çıkıp hakkında tarhiyat kesinleşen mükellefi de kapsıyor. Bu mükellefler sulh olup ödeme yaparsa 3 yıl kaybetmeyecek.
UYUMLU MÜKELLEF UNUTULMADI
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2017'de vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi uygulamaya başladı.
Vergi, prim, öğrenci kredi borçları başta olmak üzere devlete olan borçlara yeniden yapılandırma fırsatı kapsamında pandemi döneminde sıkıntı yaşayan uyumlu mükellefleri de rahatlatan bir düzenlemeye gidildi.