Çoğu kişi bunları bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3000 TL yatıyor! Ve belli oldu! Hızla harekete geçildi, ücret artıyor...

Ve şartlar belli oldu. Peş peşe açıklamalar yapıldı. Almayan bilmeyen bin pişman oluyor. Devlet harekete geçti ve ücret yükseliyor. Çok sayıda vatandaşı kapsıyor. Evde çocuğuna bakacak kimsesi bulunmayan ve çalışan annenin son günlerde bakıcılara olan talebinde artış var. Finansal gücü yerinde olan aileler için özel bakıcı hizmeti veren kuruluşlardan bakıcıyı kolayca bulabilmek mümkün. Bu bağlamda ücrete zam geldi ve en az 3 bin lira ödreniyor. Özel bakım gerektiren çocuk için ise bu destek daha da artıyor. Bu destekten çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle faydalanılabiliyor ve bazı şartları daha bulunuyor.