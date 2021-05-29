



NÜFUS VE MESAFE

Zincir marketlerle ilgili "nüfus ve mesafe kriteri getirilen" ayrı bir taslak da hazırlanıyor. AVM'lerin birbirine uzaklığının en az 5 km olması, bakkallara 200 metre mesafede zincir market açılmaması, nüfusu 5 binden az olan yerlerde en fazla iki zincir market açılması gibi kurallar getiriliyor. Nüfusu 2 binden az yerlerde ise "zincir" açılamayacak.