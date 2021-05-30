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    • Ekonomi
    • 30.05.2021 15:02
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    • 30.05.2021 15:13
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    Piyasaların merakla beklediği haber: yarın 10.00'da açıklayacak!

    Son dakika haberi... ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin yarın saat 10.00'da duyurulacak. Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 7 aralığında oldu.

    AA
    Büyüme rakamları yarın açıklanıyor!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak- Mart 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

    AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomist, 2021 yılının birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,4 büyümesini bekliyor.

    Ankete katılan ekonomistlerin 1. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 7,2 aralığında yer alıyor.

    Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 7 aralığında oldu.
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        Haberler Ekonomi Piyasaların merakla beklediği haber: TÜİK yarın 10.00'da açıklayacak!