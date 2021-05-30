Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının getirdiği sonuçlara bağlı olarak, evde ek iş arayan bireylerin sayısında da oldukça büyük artış olmuştur. Ev hanımlarına, işsizlere, ek iş arayanlara evde ek kazanç yolları neler, evde ek iş veren firmalar var mı, evde ek iş ilanları neler, evden çalışarak para kazanmak mümkün mü, evde ek iş paketleme, maske yapımı, mandal montajı, nikah şekeri ve bebek şekeri yapımı, sabun imalatı gibi iş fikirleri nasıl hayata geçirilir, evden para kazanılır mı? Evde ek iş fikirleri sırasıyla şunlardır; Günümüzde evde yapılan işler arasında evden yaşam koçluğu işi de artmıştır. Yaşam koçluğu, ilgili kurslar aracılığı ile sertifika alarak gerçekleşmektedir.
EVDE MANDAL YAPMA İŞİ 2021
Mandal, en çok talep gören plastik ve ucuz ürünlerdendir. Evde mandal yaparak para kazanabilirsiniz. Evde mandal yapma işinde 2 parça halindeki plastik parçaları ve ortasındaki metal kısmı bir araya getirerek mandallar oluşturulmaktadır. Basit tarzda çalışma içeren bu işte parça başı ödeme alabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgedeki plastik ürün imalat firmalarıyla iletişime geçerek mandal işi yapabilirsiniz.
EVDE REKLAM İZLEME İŞİ 2021
Evde online olarak para kazanmak istiyorsanız reklam izleyebilirsiniz. İnternetten para kazanmak isteyenler için birçok firma reklam izleme işi vermektedir. Arama motorlarına işin tanımını yazarak doğrudan bu işi veren firmalara ulaşabilirsiniz.