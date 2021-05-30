Otomobili olan milyonlara müthiş haber geldi! Araba sahiplerine anında ödeme yapılacak! Kimler alacak?





6) Taksi, kiralık araçlar gibi ticari amaçlı kullanan araçlar da tazminat alabiliyor mu?



Alabiliyor, ancak değer kaybı tazminatının yüzde 50'si ödeniyor.



7) Tazminat için model ya da kilometre sınırı var mı? Tazminat alabilmek için aracı satmam mı gerekiyor?



Her model için tazminat ödeniyor. Kilometreye göre de tazminat tutarı değişiyor. 150 bin kilometre ve üzeri araçlarda tazminat tutarı diğerlerine göre düşük oluyor. Tazminat almak için araç satılacak diye bir kural yok, hasar sonrası tazminat ödeniyor.