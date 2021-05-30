Koronavirüste talep patlaması! Tanesi 400 bin lira!

"ARACA VE DONANIMINA BAĞLI OLARAK FİYAT DEĞİŞİYOR"

Kentte karavan imalatı yapan firma sahibi İsmail Aydın, salgın sürecinde insanların karavana ilgisinin arttığını ve Trabzon'daki bazı firmaların da bu talebe cevap vermeye çalıştığını söyledi.

Aydın, Trabzon'un bu konuda yetkin ustalara sahip olduğunu, mobilya, tesisat, izolasyon ve enerji konularında hiç zorluk yaşamadıklarını kaydetti.