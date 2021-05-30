Koronavirüste talep patlaması! Tanesi 400 bin lira!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kalabalıktan uzaklaşmak, doğada vakit geçirmek isteyenlerin talebi dolayısıyla karavan üretimine yönelen Trabzon'daki çeşitli firmalar son bir yılda 80'e yakın karavan imal etti.
Ortahisar ilçesindeki Büyük Sanayi Sitesi'nde otomobil bakım ve servis, mobilya, elektrik tesisatı ve araç aksesuarları alanlarında faaliyet gösteren 10'a yakın firma hem karavana talebin artması hem de Kovid-19 sürecinde işlerinin azalması nedeniyle bu sektöre yöneldi.
Salgın dolayısıyla doğada vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilgi gösterdiği karavanın üretimine başlayan firmalar, panelvan tarzı araçların içerisinde günlük ihtiyaçların karşılanabileceği bölümler oluşturuyor.