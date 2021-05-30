4/d'li kamu işçileri için zam yüzde 15 ve 20... Taşeron son dakika yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı...

Taşeronda yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... Taşeronda sendika değişikliği yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk-İş ve Hak-İŞ kamu işçileri ile taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini Temmuz ayına kadar sürdürecekler. Emekçi konfederasyonları arzlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilettiler. Bakanlık üniteleri bu arzları araştırdıktan sonra pazarlık masası kurulacak. Öte yandan ücret zamlarında da karar alınacak. Temmuz ayında imza atılacak olan toplu iş sözleşmesinde emekçilere yüzde 20 ortamında bir ücret zammı yapılması arz edilecek. Bu ücret zammı tüm kamu işçileri için geçerli olacak.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TİS TARİHİ
Kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan taşeron emekçilerin toplu iş sözleşmelerine ait fotoğrafı bir açıklama gelmedi. Ancak mevzuya dair uzmanlar 2021 TİS tarihinin ne zaman olabileceğine ait açıklamalarda bulundular. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası arasında reelleştirilecek görüşmelerin yaz evveli başlaması bekleniyor.
KADRO 2018 YILINDA GELDİ
2016 seçimlerinde hükümetin seçim vaadi olan taşeron işçilere kadro meselesi 2017 yılında resmileşti ve OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 900 bin işçi kamuya alındı. Kamuda çalışan işçiler, bağlı oldukları kurumda 4/d statüsüne alındı. Ancak işçiler büyük mağduriyet yaşadı.