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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 08:56
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    • 31.05.2021 08:56
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    4/d'li kamu işçileri için zam yüzde 15 ve 20... Taşeron son dakika yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı...

    : lerin hangi mali ve sosyal haklara sahip olacağı, ne kadar ücret zammı alacakları, atama ve öteki hakların nasıl tanımlanacağı inceleniyor. Peki yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı detayları ne olacak? İşte taşeron işçi son dakika haberleri... 2016 seçimlerinde hükümetin seçim vaadi olan taşeron işçilere kadro meselesi 2017 yılında resmileşti ve OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 900 bin işçi kamuya alındı. Kamuda çalışan işçiler, bağlı oldukları kurumda 4/d statüsüne alındı. Ancak işçiler büyük mağduriyet yaşadı.

    takvim.com.tr
    Taşeron son dakika yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı...

    Taşeronda yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... Taşeronda sendika değişikliği yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk-İş ve Hak-İŞ kamu işçileri ile taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini Temmuz ayına kadar sürdürecekler. Emekçi konfederasyonları arzlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilettiler. Bakanlık üniteleri bu arzları araştırdıktan sonra pazarlık masası kurulacak. Öte yandan ücret zamlarında da karar alınacak. Temmuz ayında imza atılacak olan toplu iş sözleşmesinde emekçilere yüzde 20 ortamında bir ücret zammı yapılması arz edilecek. Bu ücret zammı tüm kamu işçileri için geçerli olacak.

    TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TİS TARİHİ

    Kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan taşeron emekçilerin toplu iş sözleşmelerine ait fotoğrafı bir açıklama gelmedi. Ancak mevzuya dair uzmanlar 2021 TİS tarihinin ne zaman olabileceğine ait açıklamalarda bulundular. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası arasında reelleştirilecek görüşmelerin yaz evveli başlaması bekleniyor.

    KADRO 2018 YILINDA GELDİ

    2016 seçimlerinde hükümetin seçim vaadi olan taşeron işçilere kadro meselesi 2017 yılında resmileşti ve OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 900 bin işçi kamuya alındı. Kamuda çalışan işçiler, bağlı oldukları kurumda 4/d statüsüne alındı. Ancak işçiler büyük mağduriyet yaşadı.

        Kadro öncesi imzalanan YHK kararına bağlı olarak maaş zammı alan işçiler, 2 yılda yüzde 4+4 zam aldı. 4+4 'lük maaş zammına tabi olan işçiler YHK sözleşmesinin sona ermesini ve maaş zammı için toplu sözleşme masasına oturulmasını bekliyor.

        TAŞERON İŞÇİLERİN ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Çalışma Bakanlığı ile yetkili işçi sendikası arasında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından başta maaş zammı olmak üzere tayin hakkı, yüzdelik dilim, görev tanımı gibi konularda düzenlemeler bekleniyor.

        Söz konusu toplantıların ne kadar süreceğine ilişkin değerlendirme ise Hak İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi. Mahmut Arslan geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu konuşmasında taşeron işçiler için toplu iş sözleşmesi sürecinin birkaç ay sürebileceğini bildirdi. Bu açıklamaya göre görüşmelerin kısa bir süre içinde tamamlanması beklenmiyor.

            TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAM ORANLARINDA YÜZDE 16 VE YÜZDE 20 OLASILIĞI

            Kamu müesseselerinde KHK kapsamında kadrolu çalışan taşeron işçilerin ücret oranlarının tanımlanmasında hedef alınacak bir değişik sayı ise minimum fiyat zam oranı. Taşeron işçilerin ücretlerine yapılacak zam oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon varsayımlarının reelleşmesi vaziyetinde yüzde 14 bandının üzerinde olacak.

            Bu sayıya refah payı ilave edilmesi de gündemde. Ayrıca taşeron işçilerin ücretlerine yüzdelik dilim ile ek zam verilmesi mevzusunun da masada olması bekleniyor. Tüm gelişmeler sonrasında ise taşeron için yüzde 16 ile yüzde 20 arasında bir zam olasılığı konuşuluyor.
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            Haberler Ekonomi 4/d'li kamu işçileri için zam yüzde 15 ve 20... Taşeron son dakika yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı...