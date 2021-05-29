MADDE 1 – 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.