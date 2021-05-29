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    • Ekonomi
    • 30.05.2021 00:34
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    • 30.05.2021 01:14
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    Son dakika! "lar" ile ilgili yönetmelikte flaş değişiklik ’de yayımlandı

    Gelen son dakika haberine göre, ların incelenmesi ve değerlendirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ’nin 30 Mayıs 2021 Pazar günkü sayısında yayımlandı. Gazetede, " merkez ve taşra birimlerince sahteliğinden şüphe edilen banknotlar hakkında birinci fıkra uyarınca karar alınmaksızın inceleme ve değerlendirme raporu düzenlenerek Cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunulur.” ifadeleri kullanıldı.

    Sahte banknotlar ile ilgili yönetmelik değişti

    Sahte banknotların incelenmesi ve değerlendirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin 30 Mayıs 2021 Pazar günkü sayısında yayımlandı.

    "SAHTE BANKONOT" YÖNETMELİK AÇIKLAMASI

    MADDE 1 – 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merkez ve taşra birimlerince sahteliğinden şüphe edilen banknotlar hakkında birinci fıkra uyarınca karar alınmaksızın inceleme ve değerlendirme raporu düzenlenerek Cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunulur."

        MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

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        Haberler Ekonomi Son dakika! "Sahte banknotlar" ile ilgili yönetmelikte flaş değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı