Sahte banknotların incelenmesi ve değerlendirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin 30 Mayıs 2021 Pazar günkü sayısında yayımlandı.
"SAHTE BANKONOT" YÖNETMELİK AÇIKLAMASI
MADDE 1 – 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merkez ve taşra birimlerince sahteliğinden şüphe edilen banknotlar hakkında birinci fıkra uyarınca karar alınmaksızın inceleme ve değerlendirme raporu düzenlenerek Cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunulur."