Coronavirüs salgını nedeniyle kalabalıktan uzak tatil seçenekleri ön plana çıktı. Tatilcilerin ilk tercihi ise kiralık villalar oldu. Bu yıl da geçen yılki gibi talebin büyük olduğu kaydedilirken, tüketicilerin tercihleri de ortaya çıktı.
Buna göre; kiralık villa kiralayanların tercihi Kaş, Fethiye, Bodrum, Belek ve Marmaris oldu. Temmuz ve Ağustos aylarının yüzde 95'in üzerinde bir dolulukla geçtiğini belirten bir kiralama sitesi CEO'su Ruşen Mat, bu yıl en çok rezervasyon alınan dönemin bayramın da etkisiyle 17-24 Temmuz tarihleri olduğuna dikkat çekti.
Mat, en çok aranan villa tiplerinin ise özel havuzlu villalar, büyük bahçeli villalar ve kalabalık ailelere uygun 3 ve üzeri odaya sahip villalar olduğunu söyledi.