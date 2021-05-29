Buna göre; kiralık villa kiralayanların tercihi Kaş, Fethiye, Bodrum, Belek ve Marmaris oldu. Temmuz ve Ağustos aylarının yüzde 95'in üzerinde bir dolulukla geçtiğini belirten bir kiralama sitesi CEO'su Ruşen Mat, bu yıl en çok rezervasyon alınan dönemin bayramın da etkisiyle 17-24 Temmuz tarihleri olduğuna dikkat çekti.