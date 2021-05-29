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    , , , ... Villa çılgınlığında Temmuz ve Ağustos için neredeyse yer kalmadı

    ı nedeniyle kalabalıktan uzak tatil seçenekleri ön plana çıktı. Tatilcilerin ilk tercihi ise kiralık villalar oldu. Bu yıl da geçen yılki gibi talebin büyük olduğu kaydedilirken, tüketicilerin tercihleri de ortaya çıktı. Buna göre; kiralık villa kiralayanların tercihi , , , ve oldu.

    Villa çılgınlığı

    Coronavirüs salgını nedeniyle kalabalıktan uzak tatil seçenekleri ön plana çıktı. Tatilcilerin ilk tercihi ise kiralık villalar oldu. Bu yıl da geçen yılki gibi talebin büyük olduğu kaydedilirken, tüketicilerin tercihleri de ortaya çıktı.

    Buna göre; kiralık villa kiralayanların tercihi Kaş, Fethiye, Bodrum, Belek ve Marmaris oldu. Temmuz ve Ağustos aylarının yüzde 95'in üzerinde bir dolulukla geçtiğini belirten bir kiralama sitesi CEO'su Ruşen Mat, bu yıl en çok rezervasyon alınan dönemin bayramın da etkisiyle 17-24 Temmuz tarihleri olduğuna dikkat çekti.

    Mat, en çok aranan villa tiplerinin ise özel havuzlu villalar, büyük bahçeli villalar ve kalabalık ailelere uygun 3 ve üzeri odaya sahip villalar olduğunu söyledi.

        Yaz dönemi için minimum konaklama süresinin 5 gece olduğunu anlatan Mat, "En uzun rezervasyon 90 gün olarak yapıldı" dedi. Bu arada talebin çokluğunu gören fırsatçılar ortaya çıktı. Villalara salgın öncesine göre 2-3 kat fiyat istenmeye başladı.

        OTEL SİTELERİ KOPYALANIYOR


        Tatil rezervasyonu yapacaklara, 'Dolandırıcılara dikkat. Otel siteleri kopyalanıyor' uyarısı geldi. Helal Turizm Derneği Başkanı Yusuf Gerçeker, "Sosyal medyadaki her reklama inanmayın, gerçek web sitesi olduğunu kontrol edin, büyük indirimlere kanmayın" dedi.
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            Haberler Ekonomi Kaş, Fethiye, Bodrum, Belek... Villa çılgınlığında Temmuz ve Ağustos için neredeyse yer kalmadı