Ülkemizdeki pek çok market zinciri haftanın belirli günlerinde çeşitli indirimli ürünleri satışa sunuyor ve talep oldukça fazla. Hafta içi ve hafta sonu satışa sunulan aktüel ürünler marketlerin en çok takip edilen ürünleri arasında yer alıyor. Fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise aktüel ürün kataloğunda yer alan tüm fırsatları anbean hem sosyal medya hesaplarından hem de internet siteleri üzerinden takip ediyor. ŞOK ve BİM'de son alınan kararlara göre, aktüel ürünlerin satış günlerinde değişikliğe gidildi. İki market hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fırsatlarına farklı günlerde satışa sunmaya başladı.
GÜNLERİ DEĞİŞTİ
BİM'de artık cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler pazartesi gününden itibaren raflarda oluyor. BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu.
ŞOK'ta ise cumartesi günü satışta olan ürünler cuma gününden itibaren satışa sunuluyor.
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.