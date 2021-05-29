Ülkemizdeki pek çok market zinciri haftanın belirli günlerinde çeşitli indirimli ürünleri satışa sunuyor ve talep oldukça fazla. Hafta içi ve hafta sonu satışa sunulan aktüel ürünler marketlerin en çok takip edilen ürünleri arasında yer alıyor. Fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise aktüel ürün kataloğunda yer alan tüm fırsatları anbean hem sosyal medya hesaplarından hem de internet siteleri üzerinden takip ediyor. ŞOK ve BİM'de son alınan kararlara göre, aktüel ürünlerin satış günlerinde değişikliğe gidildi. İki market hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fırsatlarına farklı günlerde satışa sunmaya başladı.

GÜNLERİ DEĞİŞTİ

BİM'de artık cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler pazartesi gününden itibaren raflarda oluyor. BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu.