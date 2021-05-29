Bir sigortalı vefat ettiğinde, eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Yetimlere de belli şartlar dahilinde maaş bağlanıyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen anne-babadan maaş alınıp alınmayacağı oluyor.