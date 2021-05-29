Ülkemizde dul ve yetimlere belli şartlar dahilinde birden fazla maaş bağlanabiliyor. Çift maaştan emekliler de yararlanabiliyor. Bunun çerçevesini sosyal güvenlikle ilgili yasalar çiziyor.
Bir sigortalı vefat ettiğinde, eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Yetimlere de belli şartlar dahilinde maaş bağlanıyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen anne-babadan maaş alınıp alınmayacağı oluyor.
2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydi. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi ve yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor.