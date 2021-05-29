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    • Ekonomi
    • 29.05.2021 13:23
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    • 29.05.2021 13:23
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    Mayıs ayı ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı?

    yattı mı? KÇÖ Mayıs ayı ? Koronavirüs nedeniyle milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmıştı. Devlet tarafından vatandaşlara kısa çalışma ödeneği desteği sağlanıyor. Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri iş dünyasında pek çok değişiklikler yaşandı. Zor durumda kalan işyerlerine kısa çalışma ödeneği desteği sunuldu. nin yatacağı tarih açıklandı. Peki, Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı?

    Mayıs ayı KÇÖ kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Ödeneklerin ne zaman yatacağı hakkında açıklama geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Ödemelerin ne zaman hesaba yatacağına ilişkin açıklama da geldi.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Nisan ayı kısa çalışma ödeneği 5 Mayıs'ta vatandaşların vermiş oldukları IBAN'a yatarken, Mayıs ayının kısa çalışma ödeneğinin ise Haziran ayının ilk haftasında yatması bekleniyor bekleniyor.

    Kısa Çalışma Ödeneği Mayıs ayı maaşı 4 Haziran'da hesaplara yatacak.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağı, IBAN bilgileri bulunmayan ya da hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağı vurgulandı.

        Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri iş dünyasında pek çok değişiklikler yaşandı. Zor durumda kalan işyerlerine kısa çalışma ödeneği desteği sunuldu. 2021 yılı Mart ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte toplamda 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapıldı. Aynı dönemde, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte 723 bin kişiye toplamda 959 milyon TL'lik nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı.

        Vatandaşlar kısa çalışma ödeneğini sorgulamak için e-devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilir. Sorgulama için e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "kısa çalışma ödeneği" yazarak sorgulama yapabilirsiniz. Aşağıda bulunan linke tıklayarak e-devlete giriş sağlayabilirsiniz.

        2021 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

        Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.
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