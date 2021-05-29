Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı?

Mayıs ayı KÇÖ kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Ödeneklerin ne zaman yatacağı hakkında açıklama geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Ödemelerin ne zaman hesaba yatacağına ilişkin açıklama da geldi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Nisan ayı kısa çalışma ödeneği 5 Mayıs'ta vatandaşların vermiş oldukları IBAN'a yatarken, Mayıs ayının kısa çalışma ödeneğinin ise Haziran ayının ilk haftasında yatması bekleniyor bekleniyor.
Kısa Çalışma Ödeneği Mayıs ayı maaşı 4 Haziran'da hesaplara yatacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağı, IBAN bilgileri bulunmayan ya da hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağı vurgulandı.