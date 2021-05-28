GEÇTİĞİMİZ SENE MELİKE POLATEL ŞİRKETİ ALMIŞ

28 Mayıs 2020 tarihinde T Shopy E Ticaret ve Turizm Limited Şirketi'ni Melike Polatel iki yabancı uyruklu şahıstan satın aldı. Satın alma sonrasında Polatel kendisine şirket müdürü unvanı verdi.



HAZİRAN 2020'DE UNVAN DEĞİŞTİRMİŞLER

İstanbul Şişli'de Trump Tower'da merkezi bulunan şirket T Shopy E Ticaret ve Turizm Limited Şirketi unvanını 12 Haziran 2020 tarihinde değiştirdiği ortaya çıktı. Şirketin ana faaliyet konusunu ise bilgisayar programı yazmak, program lisansı almak, satma, dağıtma ve kurulumunu yapmak olarak öne çıkıyor.

SPK'NIN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKLA SUÇLADIĞI İSİMLER

Sermaye Piyasası Kurulu tespit ettiği 3 kişi için suçlarını da belirten açıklamayı haftalık bülteninde yayımladı.

İşte o detaylar:

Melike Polatel için "www.avapremium.com" internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Ava Yazılım Ltd. Şti.'nin banka hesapları aracılığıyla 3. kişilerden toplanan paraların kendisi yararına kullanılması,

Yaşar Tursun hakkında "www.avapremium.com" internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Ava Mobil Uygulama Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.'nin banka hesapları aracılığıyla 3. kişilerden toplanan paraların kendisi yararına kullanılması,