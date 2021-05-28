Türkiye'de yeni bir dolandırıcılık hikayesi ortaya çıktı. Çiftlik Bank dolandırıcılığının ardından ortaya çıkan ve hiçbir güvencesi olmayan oluşumlara itibar edenler paralarını kaybetti.
Ava Premium adını kullanan ve oyun uygulamaları geliştirip Avrupa ülkelerinde pazarlayıp döviz cinsi gelir elde edilerek yüksek getiri sağlandığına dair fikirle ortaya çıkan ve binlerce mağdur yaratan şebekeye Sermaye Piyasası Kurulu el koydu.
Ava Premium'u mercek altına alan SPK, şirketle ilişkisi olan 3 kişi hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
PARALARI TOPLADILAR ORTADAN KAYBOLDULAR
Kurdukları sistem adına topladıkları paralarla ortadan kaybolan Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar hakkında suç duyurusu yapılırken mağdurlar ne yapacaklarını bilemeden şikayet sitelerine yazı yazmaya başladı.
BDDK ya da diğer regülatör kuruluşlardan izin alınmadan yapılan para toplama, yüksek faiz verme, yüksek kazanç vaadinde bulunmak suç unsuru olarak öne çıkıyor.