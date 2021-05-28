Zam geldi! Yüz binleri ilgilendiriyor. Geçen yıl 631,19 lira ödenirken, bu tutar bu yıl 767,27 liraya çıktı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte özellikle mesleki eğitim gören üniversite ve lise öğrencileri için staj dönemi de açılmış oluyor. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla birçok genç staj yapma imkanı bulamamıştı. Bu yıl normalleşmelerle birlikte staj imkanlarının da açılması bekleniyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var. Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. Geçen yıl stajyerlere aylık en az 631,19 lira ödenirken, bu tutar bu yıl 767,27 liraya çıktı.