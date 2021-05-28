Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Beklenti anketine göre 2021 Temmuz ayı zam oranı yüzde 7.66 olacak. Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Bu orana göre; 1.500 TL olan en düşük emekli maaşı Temmuz'da 1.615 TL olacak. Emekli vatandaşlar internet üzerinden 'emekli temmuz zammı ne kadar olacak?' 'emekli maaşları ne kadar?' sorgulamalarını yapıyor. Emekliler ve memurların temmuz ayında alacakları zammın ilk 4 aylık oranı belli oldu. Buna göre 4 aylık zam yüzde 5.45 oldu. İşte son dakika 2021 emekli Temmuz zammı haberinin detayları...
Emekliye Ocak'ta Yüzde 8.36 Zam Yapılmıştı
Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.
Temmuz'da Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?
Mevcut Emekli Maaşı %7.66 Zamlı Emekli Maaşı
1.500 TL 1.615 TL
1.750 TL 1.884 TL
2.000 TL 2.153 TL
2.250 TL 2.422 TL
2.500 TL 2.691 TL
2.750 TL 2.960 TL
3.000 TL 3.229 TL
3.250 TL 3.498 TL
3.500 TL 3.768 TL
3.750 TL 4.037 TL
4.000 TL 4.306 TL
4.250 TL 4.575 TL
4.500 TL 4.844 TL
4.750 TL 5.113 TL
5.000 TL 5.383 TL