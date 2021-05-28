Emekli Maaşı Nasıl Değişecek?

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı. Şuan için yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkması kesinleşti.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek.

% 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2 bin 605 liraya çıkacak.