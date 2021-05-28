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    • Ekonomi
    • 28.05.2021 14:14
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    • 28.05.2021 14:35
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    Emekli ile ilgili haberi! Zamlı SGK ve Bağkur emekli maaşları Temmuz'da kaç TL olacak? Rakamlar...

    Emekli maaşlarıyla ilgili haberi... Emekliler için geri sayımı başladı. Senenin ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak tanımlandığı emekli Temmuz zammı netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak. Peki Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak?

    takvim.com.tr
    Emekli Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi! Rakamlar belli...

    Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Beklenti anketine göre 2021 Temmuz ayı zam oranı yüzde 7.66 olacak. Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Bu orana göre; 1.500 TL olan en düşük emekli maaşı Temmuz'da 1.615 TL olacak. Emekli vatandaşlar internet üzerinden 'emekli temmuz zammı ne kadar olacak?' 'emekli maaşları ne kadar?' sorgulamalarını yapıyor. Emekliler ve memurların temmuz ayında alacakları zammın ilk 4 aylık oranı belli oldu. Buna göre 4 aylık zam yüzde 5.45 oldu. İşte son dakika 2021 emekli Temmuz zammı haberinin detayları...

    Emekliye Ocak'ta Yüzde 8.36 Zam Yapılmıştı

    Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.

    Temmuz'da Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

    Mevcut Emekli Maaşı %7.66 Zamlı Emekli Maaşı

    1.500 TL 1.615 TL
    1.750 TL 1.884 TL
    2.000 TL 2.153 TL
    2.250 TL 2.422 TL
    2.500 TL 2.691 TL
    2.750 TL 2.960 TL
    3.000 TL 3.229 TL
    3.250 TL 3.498 TL
    3.500 TL 3.768 TL
    3.750 TL 4.037 TL
    4.000 TL 4.306 TL
    4.250 TL 4.575 TL
    4.500 TL 4.844 TL
    4.750 TL 5.113 TL
    5.000 TL 5.383 TL

        Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları

        Temmuz Ocak
        1.534 1662
        1.586 1719
        1.692 1834
        1.798 1948
        1.904 2063
        2.009 2177
        2.115 2292
        2.221 2407
        2.327 2522
        2.432 2635
        2.538 2750
        2.644 2865
        2.750 2980
        2.855 3094
        2.961 3209
        3.067 3324
        3.173 3438
        3.278 3552
        3.384 3667
        3.490 3782
        3.596 3897
        3.701 4011
        3.807 4125
        3.913 4240
        4.019 4355
        4.124 4469
        4.230 4584

        Emekli Maaşı Nasıl Değişecek?

        Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı. Şuan için yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkması kesinleşti.

        2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek.

        % 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2 bin 605 liraya çıkacak.

        EMEKLİ MAAŞLARINA 2020 TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI

        Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.
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