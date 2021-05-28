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    • Ekonomi
    • 28.05.2021 16:41
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    • 28.05.2021 16:41
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    hangi bankada? Borsada ne zaman işlem görecek? N11.com hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

    Gündemde binlerce kişi hangi bankada? Sorusunun yanıtını merak ediyor. ’na (SPK) başvuruda bulunan Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri'nin alışveriş sitesi N11.com gündemde büyük yankı uyandırdı ve vatandaşlar detayları merak etmeye başladı. Peki ? Eşit mi oransal mı? , borsa kodu nedir? İşte detaylar!

    N11 halka arz hangi bankada?

    Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri'nin alışveriş sitesi N11.com gündemde büyük yankı uyandırdı ve vatandaşlar detayları merak etmeye başladı. Peki N11.com borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? N11.com halka arz hisse senedi, borsa kodu nedir? İşte detaylar!

    N11 HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır. Yöntem olarak bireysele eşit dağıtım kullanılması bekleniyor.

    Fiyat aralığı ile talep toplayacak olan N11.com, yurtiçi bireyselde eşit dağıtım, yurtiçi ve yurt dışı kurumsalda ise iş yatırım ve ihraççının kararıyla dağıtım yöntemi uygulanacak.

    N11.COM HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

    Doğuş Planet'in faaliyetlerini sürdüren şirketi n11.com halka arz oluyor, çıkarılmış sermayesinin yüzde %18.06'sına karşılık gelen 33 Milyon TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanıyor.

    Şirketin çıkarılmış sermayesinin 182.628.500 TL'den 215.628.500 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 33.000.000 TL nominal değerli 33.000.000 adet payın halka arzı planlanmaktadır. Ek satış planlanmamaktadır.

        N11 HALKA ARZ BORSA KODU

        N11.com'un Borsa İstanbul için belirlediği Borsa İşlem Kodu da henüz netleşmedi. Ancak halka arz sonrası payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi için başvurda bulunuldu.

        N11 HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

        İş Yatırım dışında N11.com için işlem yapacak bankalar henüz netleşmedi.
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        Haberler Ekonomi N11 halka arz hangi bankada? Borsada ne zaman işlem görecek? N11.com hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?