N11 HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır. Yöntem olarak bireysele eşit dağıtım kullanılması bekleniyor.

Fiyat aralığı ile talep toplayacak olan N11.com, yurtiçi bireyselde eşit dağıtım, yurtiçi ve yurt dışı kurumsalda ise iş yatırım ve ihraççının kararıyla dağıtım yöntemi uygulanacak.