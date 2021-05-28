Boğaziçi Beton ne zaman işlem görecek? Boğaziçi Beton halka arz sonuçları açıklandı mı?

6 MİLYON M3 BETON ÜRETİM KAPASİTESİ…



Şu ana kadar yaklaşık 1285 önemli projede yer aldıklarını ve 2020 yılsonu itibariyle toplam hazır beton üretim kapasitelerinin yaklaşık 6 milyon m3 olduğunu anlatan Zengin: "Bugüne kadar 35 milyon m³'ün üzerinde beton üreterek alanımızın önemli markalarından biri olduk. En önemli farklarımızdan biri tüm ekipman ve tesislerimizin kendimize ait olması. Bu nedenle finansman yapısı ve öz sermayesi güçlü bir yapı olmamız en büyük avantajımız. Sektörümüz özellikle kentsel dönüşüm projelerinin artması nedeniyle yükselen bir ivmeye sahip. İstanbul'da yaşanacak olası depreme karşı yapılan çalışmalarla inşaat sektörünün alanımıza olan ihtiyacı eş zamanlı olarak artıyor. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 yılı sonunda yayınladığı Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na göre gelecek beş yılda, 1.5 milyon konutun yenilenmesi ihtiyacı olduğu açıklanmıştır. Bu yaklaşık 90 milyon metreküp beton anlamına geliyor. Yatırımcılarımızın sağlayacağı finansman desteği ile birlikte kapasitemizi daha da artırmak ve fırsatları değerlendirerek ilerlemek en büyük arzumuz."





İNŞAAT SEKTÖRÜ TÜRKİYE EKONOMİSİ İLE PARALEL



Türkiye Ekonomisi büyüdükçe, bu büyümeye paralel olarak inşaat sektörünün de büyüdüğüne dikkat çeken Zengin: "İstanbul'da inşaat, ekonomideki dalgalanmalardan daha az etkilenmektedir. Geçen sene Türkiye ekonomisi yüzde 6,9 büyüdü. İnşaat sektörünün büyüme oranı ise yüzde 6,7 idi. Tüm bu gelişmelere oranla İstanbul'daki inşaat sektörü yüzde 15 artış gösterdi. İstanbul devamlı hareket halinde olan, yüksek nüfuslu, dinamik ve altyapı ihtiyacı büyük bir şehir. Önemli yatırımlar burada. Devletimiz bu bölgede önemli kamu projeleri ve kentsel dönüşüm projeleri yapıyor, biz de bu projelerde yer alan önemli şirketlerden biriyiz."