Boğaziçi Beton ne zaman işlem görecek? Boğaziçi Beton halka arz sonuçları açıklandı mı? SPK'ya halka arz başvurusunda bulunan Boğaziçi Beton şirketinin talep toplama tarihleri 26-27-28 Mayıs olarak belirlenmişti. Talep toplama tarihlerinin ardından gözler halka arz sonuçlarına çevrildi. Boğaziçi Beton ne zaman işlem görecek sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı.
BOĞAZİÇİ BETON NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Boğaziçi Beton işlem görme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak tahminlere göre 1-2 Haziran tarihlerinde hisselerin işlem görmeye başlayabileceği belirtiliyor.
Kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen pek çok mega projede yer alan Boğaziçi Beton'un halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylandı.
Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek Boğaziçi Beton'un halka arzında talep toplama tarihleri 26-27-28 Mayıs 2021 olarak belirlenirken, halka arz fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi.
BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ HANGİ BANKADA?
Kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen pek çok mega projede yer alan Boğaziçi Beton'un halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.
HALKA AÇIKLIK ORANI
Halka arzda Boğaziçi Beton'un mevcut 280 milyon TL çıkarılmış sermayesinin, 100 milyon TL artırılarak 380 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor. 14 milyon TL nominal değerli payların ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirileceği halka arzın sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak.