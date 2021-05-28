Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.05.2021 15:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2021 15:04
    ABONE OL

    Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İlk 6 aylık veri sonrası yılın ikinci yarısında alacak zam oranları belli olacak emekli ve memurlar 2021'in 5. verisini heyecanla bekliyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte son açıklamalar...

    Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Haziran ayına artık günler kala Mayıs ayı enflasyon oranları hakkında heyecanlı bekleyiş başladı. TÜİK tarafından gelecek hafta açıklanacak rakamlar pek çok konuda belirleyici etken olacak. Bu konuda yeni ay için geri sayım devam ederken Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu akıllarda yer edindi. Peki, TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar...

    MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mayıs ayı enflasyon oranları, 3 Haziran Perşembe günü sabah saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın 5. verisi de belli olacak.

    İşte enflasyon beklentisi;

    MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,18, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

        NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı.

        Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti.

        TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükseldi.

        Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış gösterdi.

            MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

            TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            27 yıllık hayal! Vatandaş Taksim Meydanı'nı doldurdu
            Haberler Ekonomi Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?