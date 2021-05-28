Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?

Haziran ayına artık günler kala Mayıs ayı enflasyon oranları hakkında heyecanlı bekleyiş başladı. TÜİK tarafından gelecek hafta açıklanacak rakamlar pek çok konuda belirleyici etken olacak. Bu konuda yeni ay için geri sayım devam ederken Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu akıllarda yer edindi. Peki, TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranları, 3 Haziran Perşembe günü sabah saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın 5. verisi de belli olacak.

İşte enflasyon beklentisi;