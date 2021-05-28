Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,18, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.