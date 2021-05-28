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    • Ekonomi
    • 28.05.2021 14:55
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    • 28.05.2021 14:55
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    Mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı! İşte stlerin enflasyon beklentisi

    Son dakika haberine göre Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan stler, mayıs ayında 'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.

    Mayıs ayı enflasyonu kaç olacak?

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,18, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.
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        Haberler Ekonomi Mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi