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    • Ekonomi
    • 28.05.2021 14:54
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    • 28.05.2021 14:54
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    28 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre senedi günün ilk yarısında yüzde 4,07 oranında 32,74'den yükselerek işlem gördü. 28 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    28 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Fenerbahçe Futbol 32,74 31,46 4,07
    Bim Mağazalar 62,65 60,45 3,64
    Gözde Girişim 6,10 5,89 3,57
    Jantsa Jant Sanayi 89,05 86,40 3,07
    İhlas Holding 0,59 0,58 1,72
    Albaraka Türk 1,60 1,58 1,27
    Hektaş 9,65 9,54 1,15
    Tofaş Oto Fabrikası 28,56 28,24 1,13
    Koç Holding 18,41 18,21 1,10
    Doğan Holding 2,97 2,94 1,02
    Ereğli Demir Çelik 19,03 18,86 0,90
    Şişe Cam 7,93 7,86 0,89
    Turkcell 15,78 15,70 0,51
    Anadolu Efes 22,84 22,73 0,51
    SASA Polyester 31,56 31,42 0,45
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,32 7,29 0,41
    Doğuş Otomotiv 26,08 25,98 0,38
    Tüpraş 97,15 96,80 0,36
    ASELSAN 14,94 14,89 0,34
    Akbank 5,17 5,16 0,19

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Fenerbahçe Futbol 32,74 31,46 4,07
    Bim Mağazalar 62,65 60,45 3,64
    Gözde Girişim 6,10 5,89 3,57
    Jantsa Jant Sanayi 89,05 86,40 3,07
    İhlas Holding 0,59 0,58 1,72
    Albaraka Türk 1,60 1,58 1,27
    Hektaş 9,65 9,54 1,15
    Tofaş Oto Fabrikası 28,56 28,24 1,13
    Koç Holding 18,41 18,21 1,10
    Doğan Holding 2,97 2,94 1,02
    Ereğli Demir Çelik 19,03 18,86 0,90
    Şişe Cam 7,93 7,86 0,89
    Turkcell 15,78 15,70 0,51
    Anadolu Efes 22,84 22,73 0,51
    SASA Polyester 31,56 31,42 0,45
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,32 7,29 0,41
    Doğuş Otomotiv 26,08 25,98 0,38
    Tüpraş 97,15 96,80 0,36
    ASELSAN 14,94 14,89 0,34
    Akbank 5,17 5,16 0,19

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