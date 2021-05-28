Kredi müjdesi! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı... 120,000 TL'sine kadar olan kısmı için %70’i ödeniyor

Kredi faiz oranları düştü. 36 ay vade seçeneği ile 0.99 faiz oranlı kredi kullanımı mümkün. Araba alacaklar için fırsat niteliğindeki doğa dostu taşıt kredisi HSBC tarafından kullanıma sunuldu. İşte doğa dostu taşıt kredisi ile ilgili detaylar... Aylık %0,99 faiz oranı ve maksimum 36 ay vade ile elektrikli veya hibrit araçlara taşıt kredisi sağlanıyor. Doğa dostu taşıt kredisinde kefil talebi bulunmuyor. Araba almak isteyenler otomobil kampanyalarının yanında taşıt kredi faizleri için bankaları da yakından takip ediyor. Doğa dostu taşıt kredisi ile vatandaşların yüzü gülecek. Bankaların sunduğu taşıt kredi faiz oranlarını sizler için derledik.