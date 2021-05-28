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    • Ekonomi
    • 28.05.2021 10:22
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    • 28.05.2021 10:24
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    Kredi müjdesi! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı... 120,000 TL'sine kadar olan kısmı için %70’i ödeniyor

    120,000 TL'ye kadar ödeme müjdesi geldi! Tek tek açıklandı. 0.99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. 36 ay vade seçeneği ile araç sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlanıyor. 'den doğa dostu taşıt kredisi imkanı. Elektrikli veya hibrit taşıt alımlarında 0 km. araçlarda proforma fatura tutarının, 2. el araçlarda kasko değerinin 120,000 TL'sine kadar olan kısmı için %70'i, 120,000 TL'sını aşan kısmı için %50'si tutarında kredi kullanabilme imkanı sunuluyor. Birçok marka yaz sezonu öncesinde araba kampanyaları düzenliyor. Hal böyle olunca bankaların taşıt kredi kampanyanlarıda aynı yönde ilerliyor..

    takvim.com.tr
    Kredi fırsatı! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...

    Kredi faiz oranları düştü. 36 ay vade seçeneği ile 0.99 faiz oranlı kredi kullanımı mümkün. Araba alacaklar için fırsat niteliğindeki doğa dostu taşıt kredisi HSBC tarafından kullanıma sunuldu. İşte doğa dostu taşıt kredisi ile ilgili detaylar... Aylık %0,99 faiz oranı ve maksimum 36 ay vade ile elektrikli veya hibrit araçlara taşıt kredisi sağlanıyor. Doğa dostu taşıt kredisinde kefil talebi bulunmuyor. Araba almak isteyenler otomobil kampanyalarının yanında taşıt kredi faizleri için bankaları da yakından takip ediyor. Doğa dostu taşıt kredisi ile vatandaşların yüzü gülecek. Bankaların sunduğu taşıt kredi faiz oranlarını sizler için derledik.

    0.99 FAİZ ORANI İLE TAŞIT KREDİSİ

    Aylık %0,99 faiz oranı ve maksimum 36 ay vade ile elektrikli veya hibrit araçlara taşıt kredisi sağlanıyor. Doğa dostu taşıt kredisinde kefil talebi bulunmuyor.

    Elektrikli veya hibrit taşıt alımlarında 0 km. araçlarda proforma fatura tutarının, 2. el araçlarda kasko değerinin 120,000 TL'sine kadar olan kısmı için %70'i, 120,000 TL'sını aşan kısmı için %50'si tutarında kredi kullanabilme imkanı sunuluyor.

    Kredili Hayat Sigortası ile yaşam kaybı ile tam ve daimi maluliyet risklerine karşı güvence altına alınabiliyor ve riskin gerçekleştiği andaki kredi borcunuzun teminat altına alınmasını sağlanıyor.

    İsteyenlerin poliçesine işsizlik teminatı eklenerek bu teminattan da limitler dahilinde faydalanabiliyorlar.


        VakıfBank kredi faiz oranları

        Taşıt kredisi: %1,50

        Akbank kredi faiz oranları

        Taşıt kredisi: %1,59

        Garanti BBVA kredi faiz oranları

        Taşıt kredisi: %1,65

            Halkbank kredi faiz oranları

            Taşıt kredisi: %1,54

            Ziraat Bankası kredi faiz oranları

            Taşıt kredisi: %1,54

            Yapı Kredi kredi faiz oranları

            Taşıt kredisi: %1,65
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                Haberler Ekonomi Kredi müjdesi! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı... 120,000 TL'sine kadar olan kısmı için %70’i ödeniyor