Esnaf ve sanatkarlara 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları bu hafta alınmaya başlandı. Koronavirüs salgınından etkilenen 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları sürüyor. Başvurular TC kimlik numarası son hanesine göre yapılıyor. Peki, esnaf hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 5 bin TL hibe desteği ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek esnaf hibe desteği başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
BAŞVURULAR TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE ALINACAK
30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.