Esnaf ve sanatkarlara 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları bu hafta alınmaya başlandı. Koronavirüs salgınından etkilenen 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları sürüyor. Başvurular TC kimlik numarası son hanesine göre yapılıyor. Peki, esnaf hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 5 bin TL hibe desteği ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek esnaf hibe desteği başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.