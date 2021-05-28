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    Dijital parayla ilk transfer! (Ekonomi haberleri)

    Türkiye , blockchain teknolojisini kullanarak dış ticarete aracılık eden ve dış ticarette ödeme garantisi veren ilk oldu. , , İş Bankası ve 'ın taraf olduğu işlem, platformu üzerinden gerçekleştirildi.

    Dijital parayla ilk transfer!

    Türkiye İş Bankası, blockchain teknolojisini kullanarak dış ticarete aracılık eden ve dış ticarette ödeme garantisi veren ilk oldu. , , İş Bankası ve 'ın taraf olduğu işlem, Marco Polo platformu üzerinden gerçekleştirildi. Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Her alanda müşterilerimize inovatif ve katma değerli çözümler sunma anlayışımız çerçevesinde, blockchain teknolojisini dijitalleşme çalışmalarımızda özel olarak konumlandırıyoruz" dedi.

    ARAÇ MUAYENESİNİ GECİKTİRENE KOLAYLIK
    Milyonlarca     vatandaşa, işletmeye kolaylık sağlayacak yapılandırma paketinin kapsamı genişletildi. Meslek odaları, birliklere olan borçlar kapsama alındı, araç muayenesini geciktirene kolaylık getirildi. Araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanların borçlarını ödemelerini teşvik için 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu işlemi yaptırmaları şartıyla, muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 faiz yerine düzenlemenin yayımlanacağı tarihe kadar oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeme imkanı sunulacak. Bu arada tasarı dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Hazal Ateş.

    LÜKS ZAMANI
    Montblanc'ın     koleksiyonunda yer alan Star Legacy Metamorphosis Limited Edition 8, tasarımıyla dikkat çekiyor. Sadece 8 adet üretilecek saat, 50 mm çapında ve 18.9 mm yüksekliğinde. Saatin kasa ve tokasında 18 ayar beyaz altın var. Fiyatı ise tam 250 bin euro.

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    Haberler Ekonomi Dijital parayla ilk transfer! (Ekonomi haberleri)