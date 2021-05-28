Geçen yıldan bu yana özellikle online alışveriş ya da çeşitli mekanlarda kartla alışverişte büyük artış görüldü. Hal böyle olunca dolandırıcıların akılalmaz oyunları birer birer ortaya çıkmaya başladı. 2020'nin son çeyreğinde dünya genelindeki ticaret sektörüne yönelik saldırılar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 arttı. Siber korsanlar bu süreçte insanların Kovid-19 aşılarına yönelik merak ve ilgisini de fırsata çevirmekten geri kalmadı. Pandemiyle ilgili tüm kimlik avı e-postalarının yaklaşık yüzde 40'ının Covid-19 aşısıyla ilgili olduğu görüldü. Sahte içerik ve oltalama saldırılarına yakalanma riski için uzman isim vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
"SAHTE İÇERİK VE OLTALAMA..."
Pandemide online alışverişin artmasıyla dünya genelinde ticaret sektörüne yönelik siber saldırıların yüzde 56 arttığı kaydedildi. Kovid-19 aşılarına olan ilgiyi de fırsat bilen siber korsanların, saldırı amaçlı e-postaların yüzde 40'ını aşı özelinde kullandığı bildirildi. Tatil planları yapan kişilerin de dikkatli olması gerektiğini ifade eden Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Çekilişlere ve hediye kampanyalarına ilginin artması, sahte içerik ve oltalama saldırılarına yakalanma riskini de katlamış durumda" dedi.
Pandemi sürecinde hız kazanan dijital dönüşüme karşın kullanıcıların siber güvenlik farkındalığının henüz yeterli düzeyde olmadığı görülüyor. Özellikle e-ticarette yaşanan ivmelenme, siber korsanların önünü açmaya devam ediyor.
SALDIRILARDA İLK HEDEF, ÖDEME BİLGİLERİ
Yerli siber güvenlik ürünleri üreticisi Berqnet'in analiz ettiği global Cybersecurity Threatscape Q4 2020 raporuna göre, 2020'nin son çeyreğinde dünya genelindeki ticaret sektörüne yönelik saldırılar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 arttı. E-ticaret sitelerinin müşterilerine yönelik saldırılarda ilk hedef yüzde 33'le ödeme bilgileri olurken onu yüzde 27'yle kişisel veriler ve yüzde 20'yle kimlik bilgileri izledi. Siber korsanlar bu süreçte insanların Kovid-19 aşılarına yönelik merak ve ilgisini de fırsata çevirmekten geri kalmadı. Pandemiyle ilgili tüm kimlik avı e-postalarının yaklaşık yüzde 40'ının Covid-19 aşısıyla ilgili olduğu görüldü.
Bu tablonun ülkemizde de benzer şekilde seyrettiğine dikkat çeken Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Özellikle geride bıraktığımız tam kapanma sürecinin ardından başlayan kademeli normalleşme, yaz aylarına sayılı günler kala tatil planlarını e-ticaret ve aşı gibi konuların önüne geçirdi. İnternet üzerinden alışverişin yanı sıra yarışmalara, çekilişlere ve hediye kampanyalarına olan ilginin de artması, an itibarıyla hediye tatil gibi sahte içerik ve oltalama saldırılarına yakalanma riskini katlamış durumda" diye konuştu.
"GEÇTİĞİMİZ YIL 130 BİN KİŞİ 'HEDİYE MALDİV TATİLİ' VAADİNE İNANMIŞTI"
Tıpkı alışveriş gibi tatil rezervasyonlarının da internet üzerinden yapıldığına değinen Hintoğlu, kısıtlamaların etkisiyle tatil ihtiyacının hiç olmadığı kadar öne çıkmasıyla dijital dünyadaki dikkatin düştüğünü söyledi. Salgın gibi insan psikolojisini etkileyen bir süreçte dikkat eksikliğinin çok normal olduğunu da belirten Hintoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Ancak siber zafiyetlerin yüzde 99'u, ne yazık ki insan hatalarından kaynaklanıyor. Düşünmeden tıklanan bir link veya doldurulan bir form, maddi manevi telafisi olmayan zararlara neden olabiliyor. Özellikle günümüz şartlarında tatilin bir temel ihtiyaç haline gelmesi ise ekonomik zorlukların da etkisiyle indirim veya avantaj vadeden içeriklere ilgiyi artırıyor.