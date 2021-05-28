Geçen yıldan bu yana özellikle online alışveriş ya da çeşitli mekanlarda kartla alışverişte büyük artış görüldü. Hal böyle olunca dolandırıcıların akılalmaz oyunları birer birer ortaya çıkmaya başladı. 2020'nin son çeyreğinde dünya genelindeki ticaret sektörüne yönelik saldırılar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 arttı. Siber korsanlar bu süreçte insanların Kovid-19 aşılarına yönelik merak ve ilgisini de fırsata çevirmekten geri kalmadı. Pandemiyle ilgili tüm kimlik avı e-postalarının yaklaşık yüzde 40'ının Covid-19 aşısıyla ilgili olduğu görüldü. Sahte içerik ve oltalama saldırılarına yakalanma riski için uzman isim vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

"SAHTE İÇERİK VE OLTALAMA..."

Pandemide online alışverişin artmasıyla dünya genelinde ticaret sektörüne yönelik siber saldırıların yüzde 56 arttığı kaydedildi. Kovid-19 aşılarına olan ilgiyi de fırsat bilen siber korsanların, saldırı amaçlı e-postaların yüzde 40'ını aşı özelinde kullandığı bildirildi. Tatil planları yapan kişilerin de dikkatli olması gerektiğini ifade eden Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Çekilişlere ve hediye kampanyalarına ilginin artması, sahte içerik ve oltalama saldırılarına yakalanma riskini de katlamış durumda" dedi.

Pandemi sürecinde hız kazanan dijital dönüşüme karşın kullanıcıların siber güvenlik farkındalığının henüz yeterli düzeyde olmadığı görülüyor. Özellikle e-ticarette yaşanan ivmelenme, siber korsanların önünü açmaya devam ediyor.