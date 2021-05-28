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    • Ekonomi
    • 28.05.2021 09:22
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    • 28.05.2021 09:22
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    canlı döviz kurları: ve euro ne kadar oldu? , euro ve kaç TL?

    ve euro sabah saatlerinden itibaren takip edilmeye başlandı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Bu sabah 8,50 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda artan riskler, enflasyon tehdidi nedeniyle dolar ve euroda artış yaşandı ve kritik seviyeler belli oldu. Peki, Dolar dolar ne kadar oldu? , euro ve kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    28 Mayıs canlı döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu?

    28 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,50 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 28 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    28 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,5048

    Dolar satış: 8,5113

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,3510

    Euro Satış: 10,3704

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 12,0753

        Pound satış: 12,0917

        Uzmanlar, yeni tip korona virüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin dolar endeksinde dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinde de etkisini gösterdiğini söyledi.
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        Haberler Ekonomi 28 Mayıs canlı döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL?