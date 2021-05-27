"DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da tatil paketi satın almak için acenteler ya da direkt otellerle iletişime geçilerek rezervasyon yaptırıldığını söyledi.

Kopyalanan web sitelerinin aslında dikkat edince anlaşıldığını vurgulayan Kavaloğlu, "Ödemeyi yapmadan önce oteli arayıp, teyit etsinler. Otellerin iletişim bilgileriyle dolandırıcıların verdiği telefon numaraları aslında çok farklı. Dikkatli olmak gerekiyor." uyarısında bulundu.

"TÜRSAB'IN 'DİJİTAL DOĞRULAMA SİSTEMİ'Nİ KULLANIN"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut ise istenmeyen durumların yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlar, tatil satın alacağı seyahat acentesinin TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığının kontrolünü yapsın. Tatil alacağınız web sayfalarının hemen altında bulunan TÜRSAB'ın 'dijital doğrulama sistemi' üzerinden kolayca kontrol edebilirsiniz." ifadesini kullandı.