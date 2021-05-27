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    • Ekonomi
    • 27.05.2021 11:51
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    • 27.05.2021 11:51
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    rezervasyonu yapacaklar dikkat! Bu haberi okumadan paket satın almayın

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sektöründe hareketlenme başlarken, sektör yetkilileri özellikle online rezervasyonlarda indirim yalanıyla sahtecilik yapanlar konusunda uyarıda bulundu.

    Bu haberi okumadan tatil almayın! Plan yapanlar dikkat

    Turizm sektörünün temsilcileri, tatil paketi satın alırken her reklama inanılmaması, büyük yüzdelik indirimlere kanılmaması ve ödeme yapılmadan önce otelin aranıp teyit edilmesi uyarısında bulundu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşmeyle birlikte otellerin tatil rezervasyonları arttı. Turizmciler, tatil paketi satın alınırken dikkatli olunmasını tavsiye etti.

    Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Başkanı Yusuf Gerçeker, mağdur olunmaması için rezervasyon yapılırken alınması gereken basit tedbirler olduğunu söyledi.

    Bazı lüks otellerin web sitelerinin kopyalanabildiğini aktaran Gerçeker, "Oteller ve acenteler hiçbir zaman birbirinden habersiz indirim ve aksiyon yapmaz. Bu, eğer bir sitede lüks otellerin çok büyük yüzdeli indirimler ve cazip teklifler yaptığını görürsek o siteden uzak durmamız anlamına gelmektedir." dedi.

    "OTELLER, DOLANDIRICILIK AMAÇLI KULLANILAN WEB SİTELERİNİ İLAN EDİYOR"
    Gerçeker, bazı otellerin web sitelerinde özellikle dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen ve kopyalanarak farklı uzantılar kullanılan sitelerin de ilan edildiğini bildirdi.

    Tüm tesislerin kendi web sayfası üzerinden rezervasyon yapılmasını öneren Gerçeker, "Kopya edilen web siteleri, sosyal medya reklamları kullanılarak arama motorunda ilk sıralarda tutup, üstüne cazip indirim ve teklifler yapılınca müşteri direkt tuzağa düşürülüyor. Hiçbir otel özellikle yaz sezonunda, çok nadir durumlar olmadığı sürece yüksek yüzdeli indirimler ve cazip teklifler yapmaz." ifadesini kullandı.

        Gerçeker, mutlaka otelin kendi sitesi ve telefon numarasına ulaşıp doğru bilgi almak, güvenilir acenteler üzerinden rezervasyon yaptırmak gerektiğini kaydetti.

        Tatil yapmak için otel, villa, karavan her ne satın alınacaksa dikkatli olunması önerinde bulunan Gerçeker, "Sosyal medyadaki her reklama inanmayın, tesisin yorumlarını okuyun, gerçek web sitesi olduğunu kontrol edin, iade garantisine göz atın, büyüt yüzdeli indirimlere kanmayın, gece tatil paketi almamaya özen gösterin. Yakalanmamak için dolandırma işlemlerini çoğunlukla akşam 20.00'den sonrası yaparlar ve sabah 05.00'den sonra böyle bir web sitesi ortada olmaz." diye konuştu.

        "DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"
        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da tatil paketi satın almak için acenteler ya da direkt otellerle iletişime geçilerek rezervasyon yaptırıldığını söyledi.

        Kopyalanan web sitelerinin aslında dikkat edince anlaşıldığını vurgulayan Kavaloğlu, "Ödemeyi yapmadan önce oteli arayıp, teyit etsinler. Otellerin iletişim bilgileriyle dolandırıcıların verdiği telefon numaraları aslında çok farklı. Dikkatli olmak gerekiyor." uyarısında bulundu.

        "TÜRSAB'IN 'DİJİTAL DOĞRULAMA SİSTEMİ'Nİ KULLANIN"
        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut ise istenmeyen durumların yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlar, tatil satın alacağı seyahat acentesinin TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığının kontrolünü yapsın. Tatil alacağınız web sayfalarının hemen altında bulunan TÜRSAB'ın 'dijital doğrulama sistemi' üzerinden kolayca kontrol edebilirsiniz." ifadesini kullandı.

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        Haberler Ekonomi Tatil rezervasyonu yapacaklar dikkat! Bu haberi okumadan paket satın almayın