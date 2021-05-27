Turizm sektörünün temsilcileri, tatil paketi satın alırken her reklama inanılmaması, büyük yüzdelik indirimlere kanılmaması ve ödeme yapılmadan önce otelin aranıp teyit edilmesi uyarısında bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşmeyle birlikte otellerin tatil rezervasyonları arttı. Turizmciler, tatil paketi satın alınırken dikkatli olunmasını tavsiye etti.
Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Başkanı Yusuf Gerçeker, mağdur olunmaması için rezervasyon yapılırken alınması gereken basit tedbirler olduğunu söyledi.
Bazı lüks otellerin web sitelerinin kopyalanabildiğini aktaran Gerçeker, "Oteller ve acenteler hiçbir zaman birbirinden habersiz indirim ve aksiyon yapmaz. Bu, eğer bir sitede lüks otellerin çok büyük yüzdeli indirimler ve cazip teklifler yaptığını görürsek o siteden uzak durmamız anlamına gelmektedir." dedi.
"OTELLER, DOLANDIRICILIK AMAÇLI KULLANILAN WEB SİTELERİNİ İLAN EDİYOR"
Gerçeker, bazı otellerin web sitelerinde özellikle dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen ve kopyalanarak farklı uzantılar kullanılan sitelerin de ilan edildiğini bildirdi.
Tüm tesislerin kendi web sayfası üzerinden rezervasyon yapılmasını öneren Gerçeker, "Kopya edilen web siteleri, sosyal medya reklamları kullanılarak arama motorunda ilk sıralarda tutup, üstüne cazip indirim ve teklifler yapılınca müşteri direkt tuzağa düşürülüyor. Hiçbir otel özellikle yaz sezonunda, çok nadir durumlar olmadığı sürece yüksek yüzdeli indirimler ve cazip teklifler yapmaz." ifadesini kullandı.