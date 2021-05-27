Kurbanlıkların ilk fiyatları belli oldu!

"GEÇEN YILA ORANLA FİYATLAR YÜZDE 20 YÜKSEK, ARABA FİYATINA DA HAYVANLARIMIZ VAR"

40 yıldır besicilik yaptığını ifade eden Yurtsever, "Besicilik mesleği bizde babadan gelen bir meslek. Çocukluğumuzdan beri hayvanların içerisinde büyüdük. Hayvan alım satımı yapıyoruz" dedi.

"FİYATLAR CORONA VİRÜS NEDENİYLE ARTTI"

Yurtsever, "Yem ve saman fiyatlarının arması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark var. 80 liraya aldığımız yem şuan 130 lira et fiyatlarında da corona virüs dolayısıyla artış oldu" ifadelerini kullandı.