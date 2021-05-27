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    • Ekonomi
    • 27.05.2021 11:27
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    • 27.05.2021 11:27
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    Kurbanlıkların ilk fiyatları belli oldu!

    Kurban Bayramı’na yaklaşırken vatandaşlar kurbanlıkların bu yıl ne kadar olduğunu merak ediyor. Türkiye’nin kırmızı et merkezlerinin başında gelen Amasya’da ilk fiyatlar belli oldu. 2021 yılı kurbanlık fiyatlarında yüzde 20 artış yaşanırken kurban satıcıları araba fiyatına kurbanlıkların da olduğunu belirtti.

    Türkiye'nin en önemli kırmızı et merkezlerinin başında gelen Amasya'nın Suluova ilçesinde kurbanlık telaşı bu yıl erken başladı.

    Amasyalı besici Hüseyin Yurtsever pandemi dolayısıyla fiyatların geçen seneye oranla arttığını ama kesimi kendilerinin yaparak vatandaşların cebine katkı sağlayıp bunu yansıtmamaya çalıştıklarını belirtti.

    "GEÇEN YILA ORANLA FİYATLAR YÜZDE 20 YÜKSEK, ARABA FİYATINA DA HAYVANLARIMIZ VAR"
    40 yıldır besicilik yaptığını ifade eden Yurtsever, "Besicilik mesleği bizde babadan gelen bir meslek. Çocukluğumuzdan beri hayvanların içerisinde büyüdük. Hayvan alım satımı yapıyoruz" dedi.

    "FİYATLAR CORONA VİRÜS NEDENİYLE ARTTI"
    Yurtsever, "Yem ve saman fiyatlarının arması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark var. 80 liraya aldığımız yem şuan 130 lira et fiyatlarında da corona virüs dolayısıyla artış oldu" ifadelerini kullandı.



    10 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
    Yurtsever "Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya sattığımı büyük hayvanımız bu yıl 10 bin lira 11 liraya veriyoruz. Ahırımızda 400 kilo hayvan da var 800 kilo hayvan da var. Yani 10 bin liraya hayvanlarımız var, bir araba fiyatına da hayvanlarımız var" diye konuştu.

        "KESİM ÜCRETİ ALINMAYACAK"
        Devletin corona virüs dolaysıyla vatandaşlara esnafları desteklerinin olduğunu, kendilerinin de buna katkı sağlamak amacıyla mezbaha kurarak kesim ücretini vatandaşlara yansıtmadıklarını ve bu paranın vatandaşların cebinde kalacağını dile getiren Yurtsever, "Mezbaha kurduk vatandaşların cebinden artı ücret çıkmasın diye kesimini de biz yapacağız, gerekirse pay yapacağız katkıda bulunacağız" dedi.

        "AMASYA VE SULUOVA KIRMIZI ETTE BİR NUMARA DİYEBİLİRİM"
        Amasya'nın ve Suluova etinin Türkiye de bir numara olduğunu söyleyen Yurtsever, "Bizler Suluovalı besiciler iddialıyız. Büyük şehirlere büyükbaş hayvan görüyoruz. Vatandaşlar Suluova ve Amasya deyince rağbet gösteriyor. Bu yıllardır böyle. Büyük şehirdeki insanlar Amasya deyince önce elma sonra kırmızı etin başkenti Amasya ve Suluova diyor" şeklinde konuştu.

        2021 KURBANLIK FİYATLARI
        Bu yıl büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ile 35 lira arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 28-33 lira arasında olacak.

        Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 ile 2 bin lira arasında satışa sunulması beklenirken, büyükbaş hayvanlarda ise kilo başı hesabı yapılacak.

        Ortalama bir hayvandan yarı yarıya et çıktığı göz önüne alınarak hesaplama yapılırsa 30 kiloluk et yani 60 kilo canlı hayvan ortalık için bin 800 – 2 bin lira arası bir pay ödenecek.
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