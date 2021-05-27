Kurbanlıkların ilk fiyatları belli oldu!

Türkiye'nin en önemli kırmızı et merkezlerinin başında gelen Amasya'nın Suluova ilçesinde kurbanlık telaşı bu yıl erken başladı.
Amasyalı besici Hüseyin Yurtsever pandemi dolayısıyla fiyatların geçen seneye oranla arttığını ama kesimi kendilerinin yaparak vatandaşların cebine katkı sağlayıp bunu yansıtmamaya çalıştıklarını belirtti.
"GEÇEN YILA ORANLA FİYATLAR YÜZDE 20 YÜKSEK, ARABA FİYATINA DA HAYVANLARIMIZ VAR"
40 yıldır besicilik yaptığını ifade eden Yurtsever, "Besicilik mesleği bizde babadan gelen bir meslek. Çocukluğumuzdan beri hayvanların içerisinde büyüdük. Hayvan alım satımı yapıyoruz" dedi.
"FİYATLAR CORONA VİRÜS NEDENİYLE ARTTI"
Yurtsever, "Yem ve saman fiyatlarının arması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark var. 80 liraya aldığımız yem şuan 130 lira et fiyatlarında da corona virüs dolayısıyla artış oldu" ifadelerini kullandı.
10 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Yurtsever "Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya sattığımı büyük hayvanımız bu yıl 10 bin lira 11 liraya veriyoruz. Ahırımızda 400 kilo hayvan da var 800 kilo hayvan da var. Yani 10 bin liraya hayvanlarımız var, bir araba fiyatına da hayvanlarımız var" diye konuştu.