Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Bu sabah İstanbul serbest piyasada dolar 8,4620 liradan güne başladı. Serbest piyasada 10,3380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3400 lira olarak belirlendi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalarda son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?