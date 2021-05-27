Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Bu sabah İstanbul serbest piyasada dolar 8,4620 liradan güne başladı. Serbest piyasada 10,3380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3400 lira olarak belirlendi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalarda son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Çin ve ABD yetkililerinin ticaret görüşmelerine başladığı yönündeki haberlerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,43 artarak 3.608 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.165 puandan günü tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,33 değer kaybıyla 28.549 puana düşerken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 109,08 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,16 artışla 51,105 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,05 yükselişle 29.172 seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi.