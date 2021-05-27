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    • Ekonomi
    • 27.05.2021 11:58
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    • 27.05.2021 11:58
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    27 Mayıs CANLI döviz kurları: ve oldu? Dolar, ve sterlin kaç TL?

    ve güncel döviz kurlarındaki son alış satış fiyatları öğlen saatleriyle birlikte arama motorları üzerinden araştırlıyor. Dün en düşük 8,4118 ve en yüksek 8,4687 seviyelerini gören dolar/TL, günü de 8,4563 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı. Dolar/TL, güne düşüşle başladı. Peki, dolar ve oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte 27 Mayıs canlı döviz kurları...

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Bu sabah İstanbul serbest piyasada dolar 8,4620 liradan güne başladı. Serbest piyasada 10,3380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3400 lira olarak belirlendi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalarda son durum

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

    Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Çin ve ABD yetkililerinin ticaret görüşmelerine başladığı yönündeki haberlerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,43 artarak 3.608 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.165 puandan günü tamamladı.

    Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,33 değer kaybıyla 28.549 puana düşerken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 109,08 seviyelerinde dengelendi.

    Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,16 artışla 51,105 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,05 yükselişle 29.172 seviyelerinde bulunuyor.

    Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi.

        AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI

        Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 azalarak 444,99 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,44 değer kaybıyla 15.382 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalışla 7.024 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 9.207 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 artarak 6.398 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 primle 24.806 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 1,2208 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının azalmasının ardından ekonomilerdeki toparlanma ve artan enflasyon endişelerinin para politikalarına ilişkin belirsizliğe neden olduğunu belirterek, buna bağlı olarak pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

        Bugün açıklanacak veriler arasında ABD'deki ilk çeyrek büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, emtia fiyatlarının da yakından takip edileceğini kaydetti.

        DOLAR 8.46 LİRA, EURO 10.33 LİRA, STERLİN 11.97 LİRADA

        ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin, enflasyon baskısına karşın tahvil alımları gibi canlandırma önlemlerini sürdüreceği yönündeki açıklamalarının da etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

        Politik gelişmelerin yakından izlendiği iç piyasada ise dolar yeni güne 8.45 liranın üzerinde, euro da 10.30 liranın üzerinde başladı.

        Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,392 ve 1,426 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.92 artışla 1,427.06 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.71, BIST Mali Endeks yüzde 1.96, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.43 artıdaydı.

            Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

            - dolar en düşük 8.4540 lira ve en yüksek 8.4678 lirayı gördükten sonra, 8.46 – 8.47 lira aralığında,

            - euro en düşük 10.3170 lira ve en yüksek 10.3454 lirayı gördükten sonra, 10.33 – 10.34 lira aralığında,

            - sterlin en düşük 11.9407 lira ve en yüksek 11.9761 lirayı gördükten sonra 11.97 – 11.98 lira aralığında hareket ediyordu.

            Küresel piyasalarda 1.21752 - 1.21969 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21952 düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi 27 Mayıs CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?