Borsadaki verileri anbean takip edenler sabah saatleriyle birlikte son duruma odaklandı. BIST 100 endeksi dün önceki kapanışa göre 26,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Peki, Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa İstanbul ve BIST 100'de son durum nedir? İşte detaylar...
BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 1.426,55 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,52 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 1.426,55 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile metal ana, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile spor oldu.