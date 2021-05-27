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    • Ekonomi
    • 27.05.2021 10:04
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    • 27.05.2021 10:04
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    yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? ve 'de son durum nedir?

    'daki son gelişmeleri öğrenmek isteyenler sabah saatleriyle birlikte araştırmalara başladı. Dün İstanbul'da endeksi, yüzde 1,92 değer kazanarak günü 1.427,06 puandan tamamlanmıştı. Ayrıca BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,84 puan artmıştı. Peki, Borsa yükseldi mi, düştü mü? İşte Borsa İstanbul ve BIST 100'de son durum

    Borsa güne yatay başladı

    Borsadaki verileri anbean takip edenler sabah saatleriyle birlikte son duruma odaklandı. BIST 100 endeksi dün önceki kapanışa göre 26,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Peki, Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa İstanbul ve BIST 100'de son durum nedir? İşte detaylar...

    BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 1.426,55 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,52 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 1.426,55 puana geriledi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile metal ana, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile spor oldu.

        BIST 100 endeksi dün, özellikle banka hisselerinde güçlenen tepki alımlarıyla pozitif bir seyir izledi ve günü yüzde 1,92 artışla 1.427,06 puandan tamamladı.

        Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

        Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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