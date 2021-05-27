Kripto hasarı! 9.7 milyar dolarımız buhar oldu

Dünyada kripto para çılgınlığı sürüyor. Yatırımcı sayısı her geçen gün büyüyor. Ancak piyasanın alt üst olması için bir haber, bir mesaj bile yetiyor. Çin ile ilgili haberlerin getirdiği son sarsıntıda, yatırımcıların 1 trilyon doları buharlaştı.