Kripto hasarı! 9.7 milyar dolarımız buhar oldu

Dünyada kripto para çılgınlığı sürüyor. Yatırımcı sayısı her geçen gün büyüyor. Ancak piyasanın alt üst olması için bir haber, bir mesaj bile yetiyor. Çin ile ilgili haberlerin getirdiği son sarsıntıda, yatırımcıların 1 trilyon doları buharlaştı.
19 Mayıs'ta Reuters ilginç bir rapor yayınladı. Rapor, "Çin, Bitcoin ve kripto paraları yasakladı" başlığıyla hazırlanmıştı. Daha sonra dün ve önceki gün bir haber dolaşıma girdi, İç Moğolistan'da kripto para madenciliği yapanların ihbar edilmesinin istendiği ilan edildi. Bu haberlerle yaşanan dalgalanma 'coin' yatırımcılarını vurdu.