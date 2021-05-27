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    Kripto hasarı! 9.7 milyar dolarımız buhar oldu

    Kripto paraların alt üst olması i bir haber bile yetiyor. Çin’le ilgili haberler ile 1 trilyon dolar buharlaştı. Türk coin yatırımcısı 9.7 milyar dolar kaybetti...

    9.7 milyar dolarımız buhar oldu
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    Dünyada kripto para çılgınlığı sürüyor. Yatırımcı sayısı her geçen gün büyüyor. Ancak piyasanın alt üst olması için bir haber, bir mesaj bile yetiyor. Çin ile ilgili haberlerin getirdiği son sarsıntıda, yatırımcıların 1 trilyon doları buharlaştı.



    19 Mayıs'ta Reuters ilginç bir rapor yayınladı. Rapor, "Çin, Bitcoin ve kripto paraları yasakladı" başlığıyla hazırlanmıştı. Daha sonra dün ve önceki gün bir haber dolaşıma girdi, İç Moğolistan'da kripto para madenciliği yapanların ihbar edilmesinin istendiği ilan edildi. Bu haberlerle yaşanan dalgalanma 'coin' yatırımcılarını vurdu.



    Türk yatırımcı, dalgalanmayla 9.7 milyar dolar kaybetti. ABD'deki yatırımcıların kaybı 183 milyar dolar olurken; Çin'dekilerin 280, Avrupa'dakilerin ise 249 milyar doları uçtu.

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    Haberler Ekonomi Kripto hasarı! 9.7 milyar dolarımız buhar oldu