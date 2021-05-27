Gözler TBMM'de! KYK borçları siliniyor mu? KYK borç yapılandırma için düğmeye basıldı!

KYK borç yapılandırma süreci merakla bekleniyor. KYK borçları siliniyor mu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. TBMM'ye getirilen teklife göre KYK borcu olan milyonlarca öğrenciye kolaylık sağlanacak. Öğrenciler böylelikle borçlarını daha kolay ödeyebilecek. yapılandırmada, anaparaya eklenmiş olan gecikme zammı ve faizinde indirim yapılmasını sağlıyor. Geciken süreç için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranının esas alınacağı açıklandı. Peki KYK borçları siliniyor mu? İşte detaylar!
KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?
AK Parti tarafından meclise sunulan yeni paket, vergi ve prim borcu olan vatandaşlara önemli kolaylıklar sağladığı gibi KYK borcu olan mezunlara da ödeme kolaylığı sağlıyor. 30 Nisan 2021'den önceki borçlar esas alınacak. KYK borçlarına ödeme kolaylığı sağlanması söz konusu olacaktır.
KYK BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN?
Söz konusu düzenlemenin 1-2 hafta içerisinde meclisten geçmesi beklenmektedir. Borçluların ödeme süreçlerine önemli kolaylıklar sağlayan yasa çıktıktan sonra, başvuru yapmak isteyen vatandaşların 31 Ağustos 2021'e kadar gerekli yerlere müracaat etmesi gerekmektedir. İlk taksitin son ödeme günü ise 30 Eylül olarak duyuruldu. Ancak koşullara göre sürenin uzatılabilme ihtimali de gündemde.
Anaparada herhangi bir indirimin söz konusu olmadığı yapılandırmada, anaparaya eklenmiş olan gecikme zammı ve faizinde indirim yapılmasını sağlıyor. Geciken süreç için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranının esas alınacağı açıklandı. Bu da, önceki dönemlerde aylık 1.40'lık gecikme faizinden daha düşük bir orandır.