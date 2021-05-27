Gözler TBMM'de! KYK borçları siliniyor mu? KYK borç yapılandırma için düğmeye basıldı!

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN?

Söz konusu düzenlemenin 1-2 hafta içerisinde meclisten geçmesi beklenmektedir. Borçluların ödeme süreçlerine önemli kolaylıklar sağlayan yasa çıktıktan sonra, başvuru yapmak isteyen vatandaşların 31 Ağustos 2021'e kadar gerekli yerlere müracaat etmesi gerekmektedir. İlk taksitin son ödeme günü ise 30 Eylül olarak duyuruldu. Ancak koşullara göre sürenin uzatılabilme ihtimali de gündemde.

Anaparada herhangi bir indirimin söz konusu olmadığı yapılandırmada, anaparaya eklenmiş olan gecikme zammı ve faizinde indirim yapılmasını sağlıyor. Geciken süreç için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranının esas alınacağı açıklandı. Bu da, önceki dönemlerde aylık 1.40'lık gecikme faizinden daha düşük bir orandır.