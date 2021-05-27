EMLAK VERGİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Belirlenen rakama her yıl yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 9.11 oldu. Buna göre, 2021 yılına ait vergi değerleri, rayiç değere yüzde 4.55 artış eklenerek bulunacak.

Örneğin, geçen yıl 250 bin lira olan bir evin rayiç değeri üzerine yüzde 4.55 eklenecek. Bu şekilde 2021'e ait değer bulunacak. Evin bu yılki vergi değeri 261 bin lira olacak. Bu rayiç değerin üzerine gayrimenkulün türü ve yerine göre belirlenen oranlar eklenecek. Konutların vergi oranı büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1 olarak hesaplanacak.