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    • Ekonomi
    • 27.05.2021 13:23
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    • 27.05.2021 13:29
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    Son 4 gün! Ödemeyene ceza var! 2021 nde muafiyet şartları, belgeleri neler?

    Son dakika haberleri... Evi olanları yakından ilgilendiren ödemede son 4 güne girildi. nin 1. Taksit ödemeleri için son gün Pazartesi. Peki, Emekliler emlak vergisi öder mi? 2021 Emlak vergisinden muaf olanlar kimler? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona eriyor.

    Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı olarak tahsil edilen Emlak Vergisinin ilk taksit ödemelerinde artık son günlere girildi. 2021 yılı emlak vergi değeri bu sene için, yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4,55 oranında artırılarak uygulanıyor. Covid-19 nedeniyle kira alamayan mal sahiplerinin erteleme beklentileri gerçekleşmedi. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin ise yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacak. Ödeme yapılmadığı takdirde gecikme cezası aylık yüzde 2 olarak uygulanacak" diye konuştu.

    "BÜYÜKŞEHİRLERDE TARİFELER YÜKSEK"
    Emlak vergilerinin Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde yüzde 100 artırımlı uygulandığını belirten Özelmacıklı, "Vergi oranları arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Ayrıca Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı da vergi değerinin yüzde 10'u olarak uygulanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
        Çevre temizlik vergisi ödemeleri hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanmakta ve su faturasına dahil edilmektedir. İşyerlerinde ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi büyükşehirlerde yüzde 25 artırımlı alınmaktadır" dedi.

        "ONLİNE İŞLEMLER İLE ÖDEMELER YAPILIR"
        Birçok belediyenin internet sayfasından online tahsilat yapılabildiğini söyleyen Özelmacıklı, "İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Hatta e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor" açıklamalarında bulundu.

        "EMLAK VERGİSNİ KİMLER ÖDEMEZ"
        Özelmacıklı, sözlerini şöyle tamamladı: "Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır".

            EMEKLİLER EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?
            Türkiye'de yaşayan milyonlarca işyeri, arsa ve ev sahibi kişiler, emlak vergisi için araştırmalara başladı. Evi, işyeri ve arsası olanlar, bu taşınmazların vergisini gerekli şartları taşıdıkları takdirde ödemeyecek.

            Son ödeme tarihi 31 Mayıs 2021 olan emlak vergisi, taşınmaz sahipleri için önemli bir gün. Zira bu tarihe kadar kendilerine tahakkuk eden vergileri ödemek zorundalar.

            Sadece bir evi olsa bile bu evi kiraya vermiş olan kişiler, gelir elde ettikleri için emlak vergisi ödemek zorundalar. dolayısıyla emekli dahi olsa bir evi varsa emlak vergisi ödenmek zorunda. Tek şart bir evi varsa ve içinde kendisi oturuyorsa emekli emlak vergisi ödemez.

                Arsa, ev, iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri için Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri mart itibarıyla başladı. Ödemeler için 31 Mayıs'a kadar süre var. Hiç geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla (emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı) sınırlı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.

                EMLAK VERGİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
                Emlak vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Belirlenen rakama her yıl yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 9.11 oldu. Buna göre, 2021 yılına ait vergi değerleri, rayiç değere yüzde 4.55 artış eklenerek bulunacak.

                Örneğin, geçen yıl 250 bin lira olan bir evin rayiç değeri üzerine yüzde 4.55 eklenecek. Bu şekilde 2021'e ait değer bulunacak. Evin bu yılki vergi değeri 261 bin lira olacak. Bu rayiç değerin üzerine gayrimenkulün türü ve yerine göre belirlenen oranlar eklenecek. Konutların vergi oranı büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1 olarak hesaplanacak.

                KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMİYOR?
                Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

                ARSASI OLAN EMEKLİLER NE YAPACAK?
                Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli. İşyeri olanlar yararlanamıyor.

                    AYNI EV İKİ KİŞİYE AİTSE KİM VERGİ ÖDÜYOR?
                    200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.

                    YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR VERGİ ÖDÜYOR MU?
                    Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.
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                    Haberler Ekonomi Son 4 gün! Ödemeyene ceza var! 2021 Emlak vergisinde muafiyet şartları, belgeleri neler?