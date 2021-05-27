BİM 31 Mayıs aktüel katalog! BİM aktüel ürünler 31 Mayıs'ta indirimli kamp malzemeleri satıyor!

BİM aktüel katalog 31 Mayıs günü satışta olacak ürünleri tanıttı. BİM aktüel ürünler kataloğu 31 Mayıs günü satışta oluyor. Haftanın BİM kataloğunda züccaciyeden tekstile, elektrikli ev aletlerinden bahçe ürünlerine, giyimden kamp malzemelerine birçok ürün satışta olacak. Haberimizden 31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir ve ürünlerin fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz.
BİM 31 MAYIS AKTÜEL KATALOG!
Corby CX007-2B Drone 299 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge 219 TL
JBL Tune 160 Kulak İçi Kulaklık 59,90 TL
Kumtel Nostaljik Fırın 239 TL
Stanley Termos 0,47 Litre 259 TL
Hamak 69,90 TL
Outdoor Şapka 34,90 TL
Trekking & Kamp Sırt Çantası 279 TL
Çift Katmanlı 2 Kişilik Çadır 239 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 349 TL
Şişme Kamp Matı 199 TL
Uyku Tulumu 99,90 TL
Kafa Lambası 49,90 TL
44 Parça Kamp İhtiyaç Seti 39,90 TL
Kampçı Yemek Pişirme Seti 179 TL
Solar Panelli Güç Kaynağı 249 TL