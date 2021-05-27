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    • Ekonomi
    • 27.05.2021 12:18
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    • 27.05.2021 12:18
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    aktüel katalog! 'ta indirimli kamp malzemeleri satıyor!

    31 Mayıs BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Her hafta BİM marketlerinde indirimli ürünler satışta oluyor. 31 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve indirime çıkacak ürünler tanıtıldı. BİM'de bu hafta; çadır, uyku tulumu ve kamp malzemeleri gibi ürünler satışta olacak. İşte 31 Mayıs BİM aktüel katalog!

    takvim.com.tr
    BİM 31 Mayıs aktüel katalog! BİM aktüel ürünler 31 Mayıs'ta indirimli kamp malzemeleri satıyor!

    BİM aktüel katalog 31 Mayıs günü satışta olacak ürünleri tanıttı. BİM aktüel ürünler kataloğu 31 Mayıs günü satışta oluyor. Haftanın BİM kataloğunda züccaciyeden tekstile, elektrikli ev aletlerinden bahçe ürünlerine, giyimden kamp malzemelerine birçok ürün satışta olacak. Haberimizden 31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir ve ürünlerin fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz.

    BİM 31 MAYIS AKTÜEL KATALOG!

    Corby CX007-2B Drone 299 TL

    Fakir Dik Durabilen Süpürge 219 TL

    JBL Tune 160 Kulak İçi Kulaklık 59,90 TL

    Kumtel Nostaljik Fırın 239 TL

    Stanley Termos 0,47 Litre 259 TL

    Hamak 69,90 TL

    Outdoor Şapka 34,90 TL

    Trekking & Kamp Sırt Çantası 279 TL

    Çift Katmanlı 2 Kişilik Çadır 239 TL

    Katlanır Kamp Sandalyesi 349 TL

    Şişme Kamp Matı 199 TL

    Uyku Tulumu 99,90 TL

    Kafa Lambası 49,90 TL

    44 Parça Kamp İhtiyaç Seti 39,90 TL

    Kampçı Yemek Pişirme Seti 179 TL

    Solar Panelli Güç Kaynağı 249 TL

        Bahçe & Plaj Şemsiyesi 89,90 TL

        Katlanır Piknik Masası Seti 249 TL

        Şemsiye Bidonu 29,90 TL

        Rattan Görünümlü Plastik Koltuk 79,90 TL

        Rattan Görünümlü Plastik Tabure 9,90 TL

        Sırtlıklı Sandalye Minderi 12,90 TL

        Sandalye Minderi 5,90 TL

        Orta Boy Nostaljik Radyo 99,90 TL

        Solar Ledli Zincir 49,90 TL

        Paşabaheçe Oval Tabak 3'lü 15,90 TL

        Paşabaheçe Bölmeli Cam Saklama Kabı 13,50 TL

        Paşabaheçe Ayaklı Servis Tabağı 14,90 TL

        Kapaklı Oval Borcam 34,90 TL

        Chef's Mermer Desenli Tava 2'li 49,90 TL

        Rooc Küçük Bıçak 8,90 TL

        Rooc Büyük Bıçak 15,90 TL

        LAV Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 13,90 TL

        LAV Çay Bardağı 6'lı 8,90 TL

        Desenli Yuvarlak Saklama Kabı 2'li 15,90 TL

        Lavabo Buz Halısı 6,90 TL

        Mutfak Havlusu Seti 4'lü 17,90 TL

        Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 49,90 TL

        Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 39,90 TL

        Çift Kişilik Pike 36,90 TL

        Tek Kişilik Pike 32,90 TL

        Havlu Seti 3'lü 22,90 TL

        Kapitone Çift Kişilik Yatak Alezi 39,90 TL

        Silikon Elyaf Yastık 14,90 TL

        Yastık Alezi 2'li 19,90 TL

        Bez Dolap 99,90 TL

        Raflı Tekerlekli Askılık 79,90 TL

        Çamaşır Selesi 19,90 TL

        Kapı Arkası Askılık 19,90 TL

        Toz Alma Aparatı 22,90 TL

        Kapaklı Deterjanlık 9,90 TL

        Soley Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 25,90 TL

        Soley Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 21,90 TL

        Yastık Kılıfı 2'li 9,90 TL

        Wellsoft Saç Bonesi 4,90 TL

        Kadın Pijama Takımı 59,90 TL
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        Haberler Ekonomi BİM 31 Mayıs aktüel katalog! BİM aktüel ürünler 31 Mayıs'ta indirimli kamp malzemeleri satıyor!