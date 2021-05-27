ATP halka arz hangi bankada? ATP halka arz eşit mi oransal mı? ATP hisse fiyatı ne kadar?

ATP HAKKINDA

Yazılım sektöründe kendi özgün markalarını geliştiren ATP Türkiye'den dünya markaları çıkardı. ATP'nin Tradesoft markasıyla sunduğu çözümler sermaye piyasalarında aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri işlemlerinin yüksek standartlarda, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Tradesoft platformları Borsa İstanbul işlem hacminde kendi alt yapısını kullanan 3 finans kurumu haricinde kalan ve rekabete açık olan pazarda %44 pazar payına sahiptir. Tradesoft çözümleri halen Türkiye'de 16 aracı kurum, 11 portföy yo¨netim s¸irketi, 3 banka, 2 yatırım ortaklıgˆı ve 2 emeklilik s¸irketi tarafından kullanılıyor.

ATP hızlı restoran zincirleri sektörüne ise Zenia Hero markasıyla çözümler sunuyor. 2020 başında piyasaya sunulan c¸o¨zu¨mler, 2020 sonu itibari ile 2.601 restoranda kullanılıyor. Zenia Hero yazılımları kullanan 4 ku¨resel markanın, Burger King, Popeyes, Arby's ve Sbarro, dünyada bulunan yaklas¸ık 27.000 restoranı da ATP için bir pazar oluşturuyor. Usta Dönerci ve Usta Pideci gibi yerli zincirlerde de Zenia Hero çözümleri kullanılıyor.

ATP, 2020 yılında C¸in'deki teknolojilere ve c¸evredeki Asya Pasifik u¨lkelerindeki fırsatlara eris¸imi sağlayacak bir platform olus¸turmak üzere Şangay merkezli TS China şirketinin %51 hissesini satın aldı. ATP ayrıca Zenia Technologies B.V (Hollanda) ve Zenia Limited (Malta) s¸irketlerinin de sahibi.