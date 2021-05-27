ATP halka arz hangi bankada? ATP halka arz eşit mi oransal mı? ATP hisse fiyatı ne kadar?

ATP halka arz hangi bankada? 27-28 Mayıs tarihlerinde talep toplama süreci tamamlanacak ATP halka arz eşit mi oransal mı? Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar arz edilecek. Hisse satışlarının başlamasıyla birlikte ATP halka arz hangi bankada sorusuna yanıt aranıyor. ATP hisse fiyatı ne kadar? İşte yanıtlar!
ATP HALKA ARZ HANGİ BANKADA?
27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle talep toplayacak olan ATP'nin yüzde 20'si halka arz edilecek. Halka arz sürecindeki ATP için talep toplama dönemi Perşembe günü başlıyor.
ATP İş Yatırım liderliğinde halka arz ediliyor. Taleplerinizi İş Yatırım Şubeleri, İş Bankası Şubeleri, İş Bankası İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla iletebilirsiniz.
ATP HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanacak halka arzsonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.
Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.