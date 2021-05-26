Uzun yıllardır Türkiye'de market işletmeciliği yapan Adese Gayrimenkul yapılanmasını tamamladı ve elinde kalan market, demirbaş, araç, stok, mağazaları devretti. Şirket bundan sonraki süreçte gayrimenkul alanında hizmet vermeyi sürdürmeyi planlıyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, 35 adet mağazasını 62 milyon liraya sattı. Markete yönelik stokların tamamı 29 milyon liraya satıldı. Araç ve demirbaşlar ise 10.6 milyon liraya satılırken kapanış işlemleri çerçevesinde 101.8 milyon lira gelirin 52.8 milyon lirasının tahsilatı gerçekleşti. Kalan 49 milyon liralık bakiye ise Mayıs 2021 ve Eylül 2022 arasında taksitler halinde tahsil edilecek.