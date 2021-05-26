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    • Ekonomi
    • 26.05.2021 08:49
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    • 26.05.2021 08:50
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    26 Mayıs canlı döviz kurları: Dolar ve ne kadar oldu? Gün geçtikçe ters köşe yapıyor! Euro sarpa sardı...

    Sabah saatlerinden itibaren dolar ve fiyatlarında yaşanan son gelişmeler gündemde sıklıkla takip edilen konular arasında yer aldı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün Euro/TL 10,3261 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Küresel piyasalarda artan riskler, enflasyon tehdidi nedeniyle dolar ve euroda artış yaşandı ve kritik seviyeler belli oldu. Peki, ? , ? İşte döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    26 Mayıs canlı döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu?

    26 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,43 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 26 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    26 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,4340

    Dolar satış: 8,4546

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,3377

    Euro Satış: 10,3748

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,9610

    Pound satış: 11,9818

        EURO/TL TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

        Euro/TL haftaya 10,26 seviyesinde başladıktan sonra salı günü 10,3261'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

        Dolar/TL kuru ise pazartesi günü 8,43 seviyesine kadar tırmandıktan sonra salı günü 8,41 civarında dalgalı bir seyir izliyor.

        Fed politikacılarından gelen enflasyon yorumları sonrasında ABD Hazine tahvili faizi ve dolar endeksi düşerken gelişen ülke para birimlerinde Filipin Pesosu ve Türk Lirası hariç diğerleri yükseldi.
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