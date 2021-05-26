Müşteri memnuniyeti sigortalılığı artırıyor

Sigortacılığın temelinde yer alan en önemli unsurların başında müşteri memnuniyeti geliyor. Sadece ürün satışı, kâr getirisi ve bilanço büyüklüğünün artışı değil, sigorta şirketlerinin iş planında en üst sıralarda yerini alan müşteri deneyiminin iyileştirmesi ile sigortalıların memnuniyet oranı yükselirken; sigorta şirketleri de hizmet kalitesini artırma imkanı yakalıyor. Sigortalıların ve sigortalı adaylarının en öncelikli beklentilerinden biri, ulaşılabilir olmak. Türk sigorta sektörünün ve ülke genelinde sigortalılığın gelişimi için de müşteri memnuniyetinin büyük önemi olduğunun altını çizen Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, "Sigortalılarımızın memnuniyeti için en önemli unsur, kendimizi onların yerine koyabilmek ve empati ile yaklaşabilmekten geçiyor. Tüm sektör paydaşları olarak müşteri memnuniyet oranlarımızın yüksek olması sektörümüzün gelişmesi için de büyük önem taşıyor. Müşteri memnuniyetinin yüksekliği sigortalılık oranını artırıyor, kişiler bir sonraki sene de sigortalarını yenileme ihtiyacı duyuyor. Bu noktada sektör olarak sigortalılarımızdan gelen her türlü geri dönüşü, görüş ve şikayetleri takip edip, sigortacılığın başarılı imajını desteklemeliyiz" dedi.

'BİLGİ ÖNEMLİ'

Gölpınar, şöyle devam etti: "Sigortalılar için diğer önemli bir konu bilgi sahibi olabilmek. Sigortalılar sordukları sorulara makul ve doyurucu cevaplar almak ister. Bu süreçte de bizler, kendi duymak istediğimiz şekilde sigortalılarımızı bilgilendiriyoruz. Hem müşteri hizmetlerimiz hem de acente kanalımız ile bu hizmeti en iyi şekilde sağlıyoruz, tüm süreçlerimizle sigortalılarımıza yanlarında olduklarını hissettiriyoruz" dedi.

CEVAPLAMA SÜRESİNDE 1'İNCİ

DOĞA Sigorta, marka değerini geliştirmeyi sürdürüyor. Şikayetvar.com sitesinin Müşteri Deneyim Endeksi sıralamasına göre Doğa Sigorta; Elementer Sigorta A kategorisinde 1'inci çeyrek diliminde 1'inci sırada yer aldı.

DOĞA Sigorta, yüzde 100 cevaplama oranı ve 1 dakikadan kısa süren ortalama cevaplama süresi ile de ön plana çıktı.