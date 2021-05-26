Son 3 yılda iş kazası yaşanmayan işletmelerde işverenin ödemesi gereken işsizlik sigortası priminde yüzde 50 indirim yapılıyor. Teşvikten yararlanan işveren, bu yıl işçi başına aylık 35.77 lira ile 268.31 lira arasında daha az prim ödeyecek. Teşvik kapsamındaki işveren, 2021 yılında brüt asgari ücretli (3.577,5 lira) bir çalışan için her ay 71.55 lira işsizlik primi ödemek yerine 35.77 lira yatıracak. Çalışan asgari ücretten yüksek maaş alıyorsa, işverenin aylık avantajı daha da artacak ve işçi başına 268.31 liraya kadar prim desteği sağlanacak.
YÜZDE 50 İNDİRİMLİ
İşte, devlet iş kazalarını en aza indirebilmek için 2019 yılında yeni bir teşviği devreye soktu. Buna göre, işyerinde gerekli önlemleri alarak çalışanını iş kazalarına karşı koruyan işveren, prim indirimiyle ödüllendiriliyor. Son 3 yılda işletmesinde ölümle veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası olmayan işveren, gelecek 3 yıl işsizlik sigortası primini yüzde 50 daha az ödeyecek. Yani normal şartlarda yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payı, teşvik süresince yüzde 1 olarak uygulanacak.
KİŞİ BAŞI AYLIK KAZANÇ 268 LİRA
Teşvik kapsamındaki işveren, 2021 yılında brüt asgari ücretli (3.577,5 lira) bir çalışan için her ay 71.55 lira işsizlik primi ödemek yerine 35.77 lira yatıracak. Çalışan asgari ücretten yüksek maaş alıyorsa, işverenin aylık avantajı daha da artacak ve işçi başına 268.31 liraya kadar prim desteği sağlanacak. Örneğin inşaat sektöründe 20 çalışanı olan ve asgari ücret ödeyen işveren, her ay 715.4 lira daha az prim yatıracak. Başka bir sektörde 20 çalışanı olan ve tavan ücret (asgari ücretin 7.5 katı) yani bu yıl için 26 bin 831 lira ödeyen işveren ise aylık 5 bin 366 lira daha az prim yatıracak.