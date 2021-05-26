KAÇ YIL YASAK VAR?

-Prim indiriminden yararlanırken meydana gelen iş kazasını yasal süresinde yetkili makamlara bildirmeyen işverenden, faydalandığı teşvik tutarı ile eksik ödediği teşvik tutarları gecikme zammı ve faiziyle birlikte tahsil ediliyor. Bildirim yapmayan işyerleri teşvikten 5 yıl süreyle tekrar yararlanamıyor. İş kazası bildiriminin; kolluk kuvvetlerine derhal, SGK'ya ise olayın meydana geldiği tarihi takip eden 3 iş günü içerisinde yapılması gerekiyor. Bildirim süresinin son günü resmi tatile veya hafta tatiline denk gelirse, tatili takip eden ilk iş gününde de bildirim yapılabiliyor.

- İş kazası olan ve bunu bildiren işveren de 3 yıl süreyle teşvikten faydalanamıyor.

- Teşvikten bir kez yararlanan işveren ise aranan koşulları sağladığı sürece prim indirimini almaya devam ediyor.