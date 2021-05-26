3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmelerin milyonlarca kişinin gündemindeki yerini koruyor. Gösterge'nin 3600'e çıkarılması talepler arasında yer alıyor. Düzenlemeyle birlikte göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması bekleniyor. Bu bağlamda resmi makamlardan yapılan son dakika açıklamaları büyük önem taşıyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakanlıkların 3600 ek gösterge ile çalışmaları devam ediyor. 3600 ek gösterge ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde;