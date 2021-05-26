26 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|27,64
|26,54
|4,14
|Garanti Bankası
|8,06
|7,80
|3,33
|Petkim
|6,32
|6,12
|3,27
|Kardemir (D)
|7,96
|7,74
|2,84
|TAV Havalimanları
|23,00
|22,38
|2,77
|Jantsa Jant Sanayi
|86,65
|84,50
|2,54
|İndeks Bilgisayar
|6,91
|6,75
|2,37
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,35
|1,32
|2,27
|İş GMYO
|1,86
|1,82
|2,20
|Akiş GMYO
|1,86
|1,82
|2,20
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|1,85
|2,16
|Aksa Enerji
|12,91
|12,65
|2,06
|Vestel
|32,00
|31,36
|2,04
|Enerjisa Enerji
|10,67
|10,46
|2,01
|Ereğli Demir Çelik
|18,85
|18,48
|2,00
|Zorlu Enerji
|2,04
|2,00
|2,00
|Akbank
|5,20
|5,10
|1,96
|Karsan Otomotiv
|4,84
|4,75
|1,89
|Aksa
|16,18
|15,88
|1,89
|Sabancı Holding
|8,45
|8,30
|1,81
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|2,99
|3,07
|-2,61
|Fenerbahçe Futbol
|33,26
|33,96
|-2,06
|Mavi Giyim
|48,06
|48,80
|-1,52
|Torunlar GMYO
|3,21
|3,25
|-1,23
|Koza Madencilik
|16,55
|16,72
|-1,02
|Nuh Çimento
|49,22
|49,72
|-1,01
|Deva Holding
|26,80
|27,04
|-0,89
|Ege Endüstri
|1.254,90
|1.265,00
|-0,80
|Coca Cola İçecek
|79,55
|80,15
|-0,75
|Türkiye Sigorta
|5,31
|5,34
|-0,56
|Türk Traktör
|184,50
|185,50
|-0,54
|Gözde Girişim
|5,98
|6,00
|-0,33
|Bim Mağazalar
|61,15
|61,35
|-0,33
|Kerevitaş Gıda
|4,66
|4,67
|-0,21
|Ege Gübre
|201,10
|201,40
|-0,15
|Konya Çimento
|849,00
|850,10
|-0,13
|Tat Gıda
|8,94
|8,95
|-0,11
|Kervan Gıda
|15,89
|15,90
|-0,06