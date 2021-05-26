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    • Ekonomi
    • 26.05.2021 14:51
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    • 26.05.2021 14:51
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    26 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Bera hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 4,14 oranında 27,64'den yükselerek işlem gördü. 26 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    26 Mayıs Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 27,64 26,54 4,14
    Garanti Bankası 8,06 7,80 3,33
    Petkim 6,32 6,12 3,27
    Kardemir (D) 7,96 7,74 2,84
    TAV Havalimanları 23,00 22,38 2,77
    Jantsa Jant Sanayi 86,65 84,50 2,54
    İndeks Bilgisayar 6,91 6,75 2,37
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,35 1,32 2,27
    İş GMYO 1,86 1,82 2,20
    Akiş GMYO 1,86 1,82 2,20
    Emlak Konut GMYO 1,89 1,85 2,16
    Aksa Enerji 12,91 12,65 2,06
    Vestel 32,00 31,36 2,04
    Enerjisa Enerji 10,67 10,46 2,01
    Ereğli Demir Çelik 18,85 18,48 2,00
    Zorlu Enerji 2,04 2,00 2,00
    Akbank 5,20 5,10 1,96
    Karsan Otomotiv 4,84 4,75 1,89
    Aksa 16,18 15,88 1,89
    Sabancı Holding 8,45 8,30 1,81

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğan Holding 2,99 3,07 -2,61
    Fenerbahçe Futbol 33,26 33,96 -2,06
    Mavi Giyim 48,06 48,80 -1,52
    Torunlar GMYO 3,21 3,25 -1,23
    Koza Madencilik 16,55 16,72 -1,02
    Nuh Çimento 49,22 49,72 -1,01
    Deva Holding 26,80 27,04 -0,89
    Ege Endüstri 1.254,90 1.265,00 -0,80
    Coca Cola İçecek 79,55 80,15 -0,75
    Türkiye Sigorta 5,31 5,34 -0,56
    Türk Traktör 184,50 185,50 -0,54
    Gözde Girişim 5,98 6,00 -0,33
    Bim Mağazalar 61,15 61,35 -0,33
    Kerevitaş Gıda 4,66 4,67 -0,21
    Ege Gübre 201,10 201,40 -0,15
    Konya Çimento 849,00 850,10 -0,13
    Tat Gıda 8,94 8,95 -0,11
    Kervan Gıda 15,89 15,90 -0,06

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    Haberler Ekonomi 26 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?