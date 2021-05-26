Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini, yurt içi piyasalarda ise dünkü satıcılı seyrin ardından bugün banka hisseleri öncülüğünde tepki alımlarının etkisini artırdığını ifade etti.
Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.