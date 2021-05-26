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    • Ekonomi
    • 26.05.2021 13:41
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    • 26.05.2021 13:41
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    ilk yarıda yükseldi | 2021 BIST100 endeksi son durum

    endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 değer kazanarak 1.417,41 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,19 puan artışla 1.417,41 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran , en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile oldu.

    AA
    Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile spor oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini, yurt içi piyasalarda ise dünkü satıcılı seyrin ardından bugün banka hisseleri öncülüğünde tepki alımlarının etkisini artırdığını ifade etti.

    Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.
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