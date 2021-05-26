Anında hesaplara yatırılacak, şartlar açıklandı! Başvuran herkese zamlı ve geri ödemesiz olarak veriliyor! Almak için...

Devletten müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Başvuran herkes için zamlı ve geri ödemesiz olarak yardımlar anında hesaplara yatırılacak. Kız çocuklarından annelere, engelli olan vatandaşlardan yaşlılara kadar herkese destek ödemeleri sunuluyor. Engellilerden yaşlı bakımı yapanlara, öksüzlerden hastalara, annelerden kız çocuklarına kadar devlet tarafından takviyeler sunulmaya devam ediyor. 2021 senesinde gelen zamlar koşulları yerine getiren yurttaşlar için geri ödemesiz olarak sunulurken beş sene geriye dönük olarak da ödenmeye devam ediyor. Rapor paralarından, emzirme dayanaklarına kadar akla gelen bir hayli mevzuda takviyeler sunuluyor.