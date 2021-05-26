4D'li taşeron işçi yüzdelik dilimle asgari ücret maaş zammı ve mali sosyal haklar... Maaşlar beklenenden daha fazla mı artacak?

4/D KADROSU NEDİR?

Taşeron düzenlemesi kapsamında 450 bin kişinin tamamının şartsız, yaş kriteri olmadan kapsama alındığını ifade eden Sarıeroğlu, "Mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun. Biz en geniş nasıl yapabiliriz arayışı içinde olduk. Bu anlamda sadece emekli olanlar dışında çalışan 450 bin kişi için sınav olacak. Bu da düzenlemeyle alakalı koymamız gereken bir konuydu. Sonrasında, hepsini kadrolu işçi olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4D Statüsü'nde istihdamlarını sağlayacağız." açıklamasında bulunmuştu.Bakan Sarıeroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalarda yer alan 4/D kadrosu, devlet kadrolarında çalışan işçi sınıfını nitelemektedir.

4D statüsünde yer alanlar, (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.