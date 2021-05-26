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    • Ekonomi
    • 26.05.2021 15:50
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    • 26.05.2021 15:50
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    : ? Esnaf hibe desteği NACE kodları ? TC kimlik no...

    Başkan Erdoğan'ın müjdelediği esnafa hibe desteği başvuruları başladı. Koronavirüs pandemisinden etkilenen 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları sürüyor. 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları dün e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı ve başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. Peki, , ? ? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    NACE kodu sorgulama ekranı: Nace kodu nedir?

    Koronavirüs pandemisinden etkilenen 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları sürüyor. 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları dün e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı ve başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. Peki, Nace kodu nedir, nasıl öğrenilir? Esnaf hibe desteği nace kodları nasıl öğrenilir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    NACE KODU NEDİR, SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE olarak adlandırılmakta olup, Avrupa'da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.

    NACE KODU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte başvuru ekranı, nace kodları ve bilinmesi gereken tüm bilgiler;

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

    Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.

    BAŞVURULAR TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE ALINACAK

    30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

        BAŞVURU TAKVİMİ

        TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.

        30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.

        1,5 MİLYONA YAKIN KİŞİ YARARLANACAK

        Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.

        HİBE DESTEĞİ MÜJDESİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

        Esnaf ve sanatkara hibe desteği müjdesini ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurmuştu.

        "Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.

        Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

        Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

        Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir.
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