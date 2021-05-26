Koronavirüs pandemisinden etkilenen 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları sürüyor. 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları dün e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı ve başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. Peki, Nace kodu nedir, nasıl öğrenilir? Esnaf hibe desteği nace kodları nasıl öğrenilir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
NACE KODU NEDİR, SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE olarak adlandırılmakta olup, Avrupa'da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.
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İşte başvuru ekranı, nace kodları ve bilinmesi gereken tüm bilgiler;
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.
BAŞVURULAR TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE ALINACAK
30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.