NACE KODU NEDİR, SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE olarak adlandırılmakta olup, Avrupa'da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.

NACE KODU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte başvuru ekranı, nace kodları ve bilinmesi gereken tüm bilgiler;

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.