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    • Ekonomi
    • 25.05.2021 11:15
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    • 25.05.2021 11:17
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    'de ve 'da bir ilk! -Giresun Havalimanı'ndan 6 yılda 5 milyon yolcu yararlandı

    ve 'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan -Giresun Havalimanı'ndan açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bu yana kadar 6 yılda 5 milyon yolcu yararlandı.

    AA
    Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilk! 5 milyon yolcu kullandı

    Ordu'nun Gülyalı ilçesinde inşasına 2011'de başlanan ve resmi açılışı 22 Mayıs 2015'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Ordu-Giresun Havalimanı, bölge insanının ulaşımına büyük kolaylık sağladı.

    TÜRKİYE VE AVRUPA'DA BİR İLK
    Ordu Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nın, turizm ve iş dünyası açısından bölgeye çok ciddi katkısı olduğunu söyledi.

    Toplam 220 milyon liraya mal olan havalimanının 2 milyon 300 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten Vali Sonel, havalimanında 3 kilometre uzunluğunda bir pist, 1 taksi yolu ve 5 uçak park sahası olduğunu aktardı.

    Sonel, havalimanı sayesinde bölge halkının İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlere 1-2 saat gibi kısa sürede gidebildiğini, bunun çok kıymetli olduğunu ifade etti.

        5 MİLYON YOLCU
        Ordu-Giresun Havalimanında şimdiye kadar yaklaşık 39 bin uçuş gerçekleştirildiğine dikkati çeken Sonel, havalimanının açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

        Vali Sonel, havalimanından her gün İstanbul ve Ankara'ya düzenli sefer düzenlendiğini belirterek, İzmir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Antalya, Suudi Arabistan ve Almanya'ya ise sezonluk uçuşlar gerçekleştirildiğini söyledi.

        Havalimanının bölge halkı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Sonel, "Türkiye'nin en önemli prestij projelerinden biri olan Ordu-Giresun Havalimanını kullanan yolcu sayısı her geçen yıl artmaktadır. Böylesine önemli bir projeyi bölgemize ve ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        İŞ DÜNYASI YATIRIMDAN MEMNUN
        Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin de Ordu-Giresun Havalimanı'nın faydalarını sürekli gördüklerini belirterek, bu yatırımın iş dünyasını çok memnun ettiğini dile getirdi.

            Bu dönemde zamanın çok önemli olduğuna işaret eden Şahin, havalimanı sayesinde iş adamlarının gidecekleri yere daha kısa sürede gidebildiğini sözlerine ekledi.
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