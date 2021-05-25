Ordu'nun Gülyalı ilçesinde inşasına 2011'de başlanan ve resmi açılışı 22 Mayıs 2015'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Ordu-Giresun Havalimanı, bölge insanının ulaşımına büyük kolaylık sağladı.
TÜRKİYE VE AVRUPA'DA BİR İLK
Ordu Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nın, turizm ve iş dünyası açısından bölgeye çok ciddi katkısı olduğunu söyledi.
Toplam 220 milyon liraya mal olan havalimanının 2 milyon 300 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten Vali Sonel, havalimanında 3 kilometre uzunluğunda bir pist, 1 taksi yolu ve 5 uçak park sahası olduğunu aktardı.
Sonel, havalimanı sayesinde bölge halkının İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlere 1-2 saat gibi kısa sürede gidebildiğini, bunun çok kıymetli olduğunu ifade etti.