Toplam 220 milyon liraya mal olan havalimanının 2 milyon 300 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten Vali Sonel, havalimanında 3 kilometre uzunluğunda bir pist, 1 taksi yolu ve 5 uçak park sahası olduğunu aktardı.

Sonel, havalimanı sayesinde bölge halkının İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlere 1-2 saat gibi kısa sürede gidebildiğini, bunun çok kıymetli olduğunu ifade etti.