Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnaf ve sanatkarlarla müjdeli haberi paylaşmıştı. Koronavirüs salgınından etkilenen 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları bugün alınmaya başlandı. Peki, NACE kodu nedir, sorgulama nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği TC kimlik numarası son hanesine göre başvuru günleri ne zaman? İşte merak edilenler...
NACE KODU NEDİR, SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE olarak adlandırılmakta olup, Avrupa'da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.
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İşte başvuru ekranı, nace kodları ve bilinmesi gereken tüm bilgiler;
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.
BAŞVURULAR TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE ALINACAK
30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.
BAŞVURU TAKVİMİ
TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.
30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.