Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnaf ve sanatkarlarla müjdeli haberi paylaşmıştı. Koronavirüs salgınından etkilenen 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları bugün alınmaya başlandı. Peki, NACE kodu nedir, sorgulama nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği TC kimlik numarası son hanesine göre başvuru günleri ne zaman? İşte merak edilenler...

NACE KODU NEDİR, SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE olarak adlandırılmakta olup, Avrupa'da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.

NACE KODU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte başvuru ekranı, nace kodları ve bilinmesi gereken tüm bilgiler;